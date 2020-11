T

e partenaire de la campagne Food For London Now de Standard a renforcé sa capacité de distribution de nourriture de 100 tonnes supplémentaires par semaine.

Le Felix Project, le plus grand distributeur de produits alimentaires excédentaires de Londres, a pris hier possession de l’immense dépôt au sud de Londres du réseau caritatif FareShare, qui travaille avec le footballeur anglais Marcus Rashford pour lutter contre la faim.

L’accord signifie que c’est désormais pratiquement notre seule campagne qui permettra de concrétiser l’ambition de lutter contre la pauvreté alimentaire à Londres, avec plus d’un millier de bénévoles consacrant du temps au projet.

Le projet Felix fournit déjà à plus de 430 organismes de bienfaisance, écoles et centres alimentaires des produits nutritifs qui seraient autrement gaspillés. Ses opérations ont été soutenues par la campagne du Standard pour lever 10 millions de livres sterling.

Felix reprend le centre de distribution de FareShare à Deptford, qui était utilisé pour livrer suffisamment de nourriture pour 238 000 repas par semaine au plus fort du premier verrouillage. Les restrictions de Covid-19 en mars ont entraîné une augmentation des besoins alimentaires d’urgence. Les chiffres de la Food Standards Agency montrent que jusqu’à 7,7 millions d’adultes en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord ont réduit leurs portions ou sauté des repas en raison d’un manque d’argent en avril et mai. Jusqu’à 3,7 millions de personnes ont été forcées de dépendre de la nourriture d’urgence des organismes de bienfaisance et des banques alimentaires. On craint que le deuxième verrouillage national n’entraîne encore plus de pauvreté alimentaire.

Mark Curtin, PDG de The Felix Project, a déclaré: «Nous sommes ravis de commencer ce partenariat avec FareShare, qui fait un travail fantastique pour débloquer la nourriture à l’échelle nationale.»

Lindsay Boswell, PDG de FareShare, a déclaré: «Avec plus de deux millions de tonnes de nourriture gaspillées chaque année dans la chaîne d’approvisionnement alors que des millions de personnes vulnérables souffrent d’insécurité alimentaire, il n’y a jamais eu de moment plus crucial pour unir leurs forces.»

Deliveroo déploiera ses cavaliers pour aider à nourrir des milliers de familles ce Noël. Les coursiers apportent de la nourriture des magasins Co-op et des cafés Pret a Manger au Felix Project et à FareShare depuis les vacances de mi-session d’octobre. Le PDG de Deliveroo, Will Shu, a déclaré qu’il était «heureux de travailler avec des partenaires aussi formidables pour apporter une contribution au soutien des familles à travers le Royaume-Uni».