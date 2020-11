La collaboration avec Neasden Temple a soutenu la mission de notre appel de fournir des surplus d’aliments nutritifs aux familles qui, autrement, auraient eu du mal à mettre des repas sur la table pendant les cinq jours de célébration.

Après une augmentation des cas de Covid-19, l’Angleterre a été ce mois-ci placée dans un deuxième lock-out qui durait jusqu’en décembre, ce qui signifie que des millions d’hindous, de sikhs et de jaïns à travers le pays n’ont pas pu célébrer Diwali avec leurs proches.

Mais l’équipe de bénévoles de Felix et du temple a fait des livraisons chaque jour à partir du 9 novembre aux personnes âgées, aux personnes handicapées physiques ou mentales et aux familles londoniennes confrontées à l’adversité du fait de la pandémie.

Nourrissons Londres maintenant

En novembre et décembre, avec notre titre sœur The Independent, nous livrerons de la nourriture directement à 1000 Londoniens par jour via notre partenaire With Compassion. Faites un don ici pour vous assurer qu’aucun Londonien n’a faim ce Noël

Le chef Sadhu du temple de Neasden, Swami Yogvivekdas, a déclaré: «C’est une période de l’année très difficile pour un si grand nombre, et leurs défis sont aggravés par l’impact de la pandémie en cours.»

Il a ajouté: «Nous sommes ravis d’aider à livrer de la nourriture à travers Londres à ceux qui en ont le plus besoin – et ce faisant, nous partageons l’esprit et les valeurs de Diwali.»

Mark Curtin, PDG du Felix Project, a déclaré: «Londres possède une riche diversité de communautés et le Felix Project vise à les servir toutes.

«Travailler avec nos brillants amis du temple de Neasden n’est qu’une des façons dont le projet Felix s’efforce d’atteindre tous ceux qui risquent de souffrir de la faim et de la malnutrition, et nous espérons qu’ils ont eu un Diwali très heureux.»