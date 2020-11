Cher Londres,

Ce Noël ne ressemble à aucun autre. Huit mois de bataille contre le virus ont dévasté notre économie, divisé les familles et entraîné de tragiques pertes en vies humaines.

La photo ci-dessus, prise à Agar Street, Charing Cross vendredi à 19h15, montre que dans le centre de Londres en 2020, dans l’une des villes les plus riches du monde, plus de 300 personnes désespérées se blottiront sous la pluie et le froid. pour avoir un repas chaud.

Cette année, lorsque nous écrivons nos cartes et éclairons nos maisons, nous devons plus que jamais considérer ceux qui ont tant perdu dans cette crise.

Je pense aux nouveaux chômeurs, qui se sont retrouvés sans moyens pour subvenir à leurs besoins.

Notre population de sans-abri, dont les services sont plus sollicités que jamais. Et les enfants qui ont perdu des mois de leur enfance et, dans certains cas, les repas dont ils dépendent. Mais il y a aussi matière à espérer.

Je suis inspiré par les bénévoles, les organisateurs et les donateurs qui se sont réunis pour faire de notre campagne Food For London Now la plus réussie de l’histoire de notre journal. Et un vaccin est en route, ce qui promet un retour à la vie normale.

Alors ce Noël, je vous demande, Londoniens, de nous soutenir dans notre lutte contre la pauvreté alimentaire dans la capitale.

Nous continuerons à soutenir le travail du projet Felix – nous avons besoin de votre aide pour réaliser notre plan de fournir 100 millions de repas par an pour mettre fin à la faim d’ici 2024. Et pour lutter contre l’augmentation redoutable de la pauvreté dans notre capitale, nous allons également préparer et livrant nous-mêmes des repas chauds à des organismes de bienfaisance et à des particuliers jusqu’à Noël, à partir de nos camions de restauration ultramodernes.

Aucun de nous ne peut imaginer que ce que nous voyons dans les rues, ou lisons dans les nouvelles, n’a aucune incidence sur nos propres vies. Le virus a montré à quel point nous sommes tous connectés maintenant.

Des jours meilleurs viendront, mais pour le moment, nous devons nous préparer à un hiver difficile.

Nous ne devons pas nous attendre à ce que le gouvernement ait les réponses. Nous, Londoniens, devons nous entraider comme nous l’avons toujours fait. Faisons de la solution à cette crise alimentaire croissante une solution communautaire.

The Evening Standard n’abandonnera pas Londres. Nous savons que vous non plus.

Evgeny Lebedev

Propriétaire, Evening Standard

Nourrissons Londres maintenant

En novembre et décembre, avec notre titre sœur The Independent, nous livrerons de la nourriture directement à 1000 Londoniens par jour via notre partenaire With Compassion. Faites un don ici pour vous assurer qu’aucun Londonien n’a faim ce Noël

