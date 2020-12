M

les diplômés de la classe oisive font la queue pour obtenir de la nourriture auprès d’organisations caritatives à travers Londres alors que la crise de la faim s’aggrave dans la pandémie.

Dans une banque alimentaire du nord de Londres, George, diplômé d’une maîtrise en politique de l’Université de Leeds, raconte comment il n’avait jamais imaginé que cela arriverait. Deux fois par semaine depuis deux mois, le chômeur de 49 ans fait la queue à Bounds Green car il n’a plus les moyens de se nourrir.

Au début, il hésitait à partir. «Je pensais qu’il y avait des gens plus désespérés que moi», dit-il. «Je cherchais du travail, mais depuis que Covid a frappé, il n’y a pas de travail et mes économies ont diminué, alors je me suis tourné vers la banque alimentaire. La nourriture qu’ils me donnent me couvre pour la semaine. J’aurais des ennuis sans eux.

George s’attendait à être le seul diplômé à faire la queue avec 150 autres personnes dans le froid pour un sac d’épicerie, mais il avait tort. «J’ai déjà rencontré une demi-douzaine de personnes diplômées, dont un MBA», dit-il.

Leurs témoignages révèlent que la pauvreté alimentaire coupe une étendue de plus en plus profonde à Londres à la fin de 2020 que jamais auparavant.

Ishraq Bhatti, co-fondateur de la Bounds Green Food Bank, a déclaré que la tendance était claire. «C’est un phénomène nouveau, mais près de 10% des ménages que nous nourrissons appartiennent désormais à la classe moyenne éduquée. Nous avons lancé notre banque alimentaire en mai et soutenons 450 ménages par semaine, ce qui équivaut à environ 1 200 personnes, soit cinq fois le nombre que nous avons aidé lorsque nous avons commencé.

J’ai regardé la file d’attente une demi-heure avant l’heure d’ouverture, avec des gens debout dans une file qui serpentait sur 100 mètres sur le côté du bâtiment de l’église, à l’avant et de l’autre côté.

Parmi eux, de jeunes mères avec des bébés dans des landaus, qui étaient venues chercher des fruits et légumes frais, fournis par le partenaire caritatif du Evening Standard’s Food For London Now, The Felix Project.

Tudy, 46 ans, a déclaré: «J’ai passé cinq ans à étudier pour obtenir un diplôme. Je suis diplômé, je ne m’attendais jamais à être à côté de gens qui vivent des circonstances aussi difficiles.

«Cependant, lorsque le travail se tarissait, le crédit universel ne suffisait pas et je craignais de ne pas pouvoir nourrir mon fils de six ans. C’était très embarrassant de venir ici. C’était comme si tout le monde devait me regarder. Mais personne ne juge. Maintenant, j’aide en tant que bénévole. Cela m’aide à redonner. Ted, 58 ans, a ajouté: «Je suis chauffeur d’ambulance depuis 15 ans. J’ai exigé de meilleurs EPI pour nous protéger mais aucun n’était à venir, alors j’ai démissionné.

«Je n’ai jamais pensé que je serais candidat à la banque alimentaire, mais j’en ai rencontré toutes sortes, y compris d’anciens policiers.

«Je suis venu aujourd’hui parce que je n’ai pas assez de nourriture pour nourrir les enfants après le dîner de ce soir. Sans ces gens merveilleux, j’aurais perdu la tête. Anthy Orphanou, coordonnatrice de la journée de la banque alimentaire, a déclaré qu’elle voyait beaucoup de gens comme Ted qui n’avaient jamais utilisé les banques alimentaires auparavant. «Une dame m’a dit:« Toutes ces années, j’ai fait un don à des banques alimentaires et j’en utilise maintenant une ». Chaque semaine, la file d’attente s’allonge. Les gens arrivent à 10h pour être les premiers dans la file d’attente à 14h. Une dame apporte sa propre chaise.

Shaun, 58 ans, chauffeur indépendant, a déclaré: «J’ai travaillé toute ma vie, donc je trouve embarrassant de faire la queue et de craindre qu’un de mes voisins passe en voiture et me voit.»

D’autres banques alimentaires du nord de Londres, également fournies par The Felix Project, ont déclaré au Standard qu’elles constataient une forte augmentation du nombre de personnes qui ne dépendaient jamais des banques alimentaires auparavant.

Nourrissons Londres maintenant!

En novembre et décembre, avec notre titre sœur The Independent, nous livrerons de la nourriture directement à 1 000 Londoniens par jour via notre partenaire With Compassion. Veuillez faire un don ici pour vous assurer qu’aucun Londonien n’a faim ce Noël.

Anna Maughan, de Finchley Food Bank, a déclaré: «Nous aidons 110 ménages par semaine, contre 30 avant Covid. Vous pouvez voir qu’ils ont faim. Ils ont l’air d’avoir perdu du poids, leur peau pend. La dernière chose qu’ils veulent, c’est un document.

Helen Shannon, cofondatrice de North Finchley Food Bank, a déclaré: «Environ 10 pour cent de nos utilisateurs appartiennent à la classe moyenne. Les gens sont mortifiés de se retrouver dans cette position. Mais c’est Londres en 2020. »

