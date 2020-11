UNE

Le chef italien Francesco Mazzei, lauréat de la paroisse, a déclaré que la pandémie avait exacerbé les inégalités dans les communautés – mais ceux qui le peuvent devraient se mobiliser et trouver un moyen d’aider.

Le chef-patron de Mayfair’s Sartoria s’est exprimé en aidant à cuisiner et à livrer 300 repas dans le cadre de notre campagne Food For London aux ex-prisonniers sans abri, aux chômeurs et aux personnes handicapées à l’extérieur de l’église St Edmund’s à Edmonton Green.

Des récipiendaires tels qu’Elizabeth, 62 ans, qui a vécu seule tout au long de la pandémie, se sont réunis au camion du Standard pour recevoir des pâtes avec de la mozzarella et de la salade de Mazzei et des bénévoles de notre partenaire caritatif, With Compassion.

Le chef né en Calabre a déclaré: «Tout cela est incroyable. Je vais commencer à pleurer parce que des campagnes et des collectes de fonds comme celle-ci nous permettent de vraiment travailler ensemble. »

Les camions noirs, fournis par Food Truck Masters, ont livré plus de 1 000 repas préparés par des bénévoles de With Compassion. M. Mazzei a ajouté: «Nos restaurants sont fermés mais nous devons maintenir la machine en marche.»

Nourrissons Londres maintenant!

En novembre et décembre, avec notre titre sœur The Independent, nous livrerons de la nourriture directement à 1 000 Londoniens par jour via notre partenaire With Compassion. Faites un don ici pour vous assurer qu’aucun Londonien n’a faim ce Noël.

