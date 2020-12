L’arrière droit de Chelsea a rejoint le fondateur de notre partenaire caritatif Justin Byam Shaw dans une camionnette Felix Project pour ramasser de la nourriture de luxe et des ingrédients de Fortnum & Mason à livrer aux refuges pour sans-abri.

L’épicier londonien emblématique a remis des soupes chaudes, des légumes frais, des tartes hachées, des sandwichs et des ingrédients pour tout un dîner de Noël.

Une portière, vêtue du costume rouge traditionnel de Fortnum, a plaisanté en disant: «Ce n’est vraiment pas léger» en aidant à transporter des milliers de livres de marchandises dans la camionnette.

M. James et M. Byam Shaw se sont ensuite rendus dans deux refuges pour sans-abri dans le centre de Londres pour livrer la nourriture pour leurs dîners de Noël.

Le premier, Glass Door à Victoria, avait son personnel aligné à l’extérieur pour accueillir la livraison. Son fondateur a déclaré que les 44 lits de l’auberge étaient occupés en ce Noël particulièrement difficile.

Le directeur des opérations de Glass Door a déclaré: «Le soutien du projet Felix cet hiver a été inestimable. Ils ont été notre principal fournisseur de nourriture pour notre nouveau service d’auberge pendant cette période, fournissant plus de 6000 repas à nos clients, ce qui couvre environ 70% des besoins alimentaires totaux dans le cadre de ce projet.

«Lorsqu’une personne séjournant chez Glass Door n’a plus à penser à l’origine de son prochain repas, elle peut se concentrer sur les mesures pratiques nécessaires pour sortir de l’itinérance.»

L’un des fondateurs de l’association, Bruce Marquart, a déclaré: «Nous menons deux guerres en même temps. Un contre le sans-abrisme et un contre ce terrible virus.

Un invité séjournant à Glass Door a déclaré: “[The] la nourriture est incroyable, savoureuse et fraîche. Je me sens béni de prendre le repas de ce soir malgré les restrictions actuelles de la pandémie. Je peux toujours profiter de ce merveilleux repas.

Le footballeur anglais s’est ensuite rendu à l’auberge Look Ahead à Vauxhall, où il a remis le reste des garnitures de Noël, des gâteaux et des légumes frais – acceptés avec gratitude par le responsable de nuit de l’auberge.

M. Byam Shaw a déclaré: «Il y a quatre ans à peine, nous avons passé la veille de Noël à traverser Londres dans notre seule camionnette Felix Project. Nous avons maintenant 27 camionnettes et 1 000 bénévoles qui traversent tout Londres pour redistribuer le surplus de nourriture à ceux qui en ont vraiment besoin.

«Je suis très reconnaissant aux porte-parole comme Reece James qui nous aident à faire passer le mot qu’il reste tant à faire et que nous avons besoin d’aide pour le faire. “

Lazeez Tapas est une autre organisation qui a fait don d’une énorme quantité de repas frais au projet Felix et à l’appel de Noël du Evening Standard.

Le restaurant libanais Mayfair a soutenu le projet Felix pendant cinq ans et a donné hier soir 500 repas de riz et de légumes au curry à distribuer aux sans-abri, aux réfugiés et aux familles en difficulté.

Son fondateur, Emilio Malik, a déclaré: «Nous pouvons tous faire une différence si nous essayons de faire un changement en fournissant de la nourriture pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés en ces temps difficiles.»

M. James a déclaré: «C’était formidable de passer la veille de Noël à faire du bénévolat avec The Felix Project et Evening Standard. Cela a été une année difficile et à Noël, je souhaite utiliser ma plateforme pour aider ceux qui ont le plus souffert.

«Les sourires que j’ai vus sur les visages des clients des organismes de bienfaisance face à la nourriture fraîche de Fortnum’s en valaient la peine.»

