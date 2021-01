O

L’appel de Noël s’est terminé en beauté alors que les volontaires préparaient et livraient des repas chauds à ceux qui souffraient de la crise alimentaire.

Chaque jour, des bénévoles de With Compassion distribuaient de la nourriture de notre fourgonnette ultramoderne aux abris et refuges pour sans-abri à travers Londres, y compris Living Way Ministries et Under One Sky. Les repas, à base de produits fournis par The Felix Project, allaient du curry et du riz à la cuisine végétarienne.

Des bénévoles ont vu des enfants avec leur famille faire la queue pour un repas chaud alors que la température dans la ville était tombée sous le point de congélation dans les jours précédant 2021.

Leon Aarts, fondateur de With Compassion, a déclaré au Standard: «Le nombre de personnes faisant la queue pour la nourriture a augmenté au cours des derniers mois de l’année et nous avons vu la même chose dans les jours précédant Noël. Il y a une forte demande de produits alimentaires et d’épicerie avec laquelle nous n’avons jamais eu affaire auparavant. »

Les livraisons ont marqué la fin de l’appel de Standard’s Food for London Now, qui a permis de lever plus que son objectif initial de 10 millions de livres sterling pour nourrir les plus pauvres de Londres et a livré 20 millions de repas tout au long de sa campagne.

Grâce à la générosité des lecteurs, nous avons pu dynamiser les opérations de The Felix Project – le plus grand organisme de bienfaisance de redistribution alimentaire de la ville – pour approvisionner les hôpitaux, les écoles et les organismes de bienfaisance de première ligne.

En février, Felix a pu distribuer 20 000 repas par jour, mais il peut désormais en servir 100 000.

Des célébrités telles qu’Emma Corrin, qui joue la princesse Diana dans The Crown, le footballeur de Chelsea Reece James et la juge Strictly Shirley Ballas figuraient parmi les personnalités de premier plan qui se sont mobilisées pour aider à livrer de la nourriture aux anciens demandeurs d’asile, aux femmes dans les foyers et aux enfants défavorisés et à leurs parents. .

Un bénéficiaire a décrit l’appel comme une bouée de sauvetage. M. Aarts a ajouté: «Faire partie des campagnes Food for London Now du Evening Standard et Help the Hungry de l’Independent au cours des sept dernières semaines a été une expérience humiliante qui nous a permis de sortir partout à Londres.

L’organisme de bienfaisance alimentaire, avec l’aide des bénévoles de Felix, a livré un total de 55 000 repas à des personnes vulnérables depuis le début de l’appel de Noël le 16 novembre et 6 500 la dernière semaine précédant la nouvelle année.