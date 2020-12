S

Certains des monuments les plus emblématiques de Londres ont été illuminés de symboles de gratitude et de solidarité pour remercier le public d’avoir soutenu notre campagne de lutte contre la pauvreté alimentaire.

Alors que l’aube atteignait Piccadilly Circus, ses écrans publicitaires de renommée mondiale ont été repris par une célébration de l’incroyable effort de collecte de fonds créé par l’artiste pop Peter Blake exclusivement pour notre campagne et présenté au public pour la première fois.

Scarlett, 23 ans, qui s’est arrêtée pour prendre une photo de projection, a déclaré que les résultats de la campagne avaient été «incroyables». «J’adore la façon dont il éclairait le trottoir», a-t-elle ajouté à propos de l’illustration de Blake, qui a remercié les Londoniens pour leur soutien.

Matthew Flood, de l’opérateur des lumières Landsec, a déclaré que cela avait été un «privilège» de pouvoir partager «certaines des réalisations étonnantes des Londoniens qui font du bénévolat, travaillent et font des dons pour rassembler la ville». Le design Blake couvrait également la façade de la National Gallery, où les foules ont assisté au spectacle d’hier soir, et le dôme de la cathédrale Saint-Paul au cœur de la ville.

La mère d’un enfant, Ilona, ​​42 ans, a déclaré: «La pandémie a rendu la vie si difficile pour beaucoup. Le gouvernement ne se rend pas compte à quel point cela a été difficile pour nous tous, mais oui, ce que vous faites en tant que journal – travailler avec tous ces organismes de bienfaisance – aide beaucoup de gens, j’en suis sûr.

Le Dr Gabriele Finaldi, directeur de la National Gallery, s’est dit «ravi» de soutenir l’appel et de célébrer la façon dont les gens s’étaient rassemblés.

Et la maire adjointe Justine Simons a déclaré que l’œuvre d’art – qui ornait également le visage de la galerie lors du premier verrouillage – avait servi de «signe de force et de solidarité».

«C’est une campagne qui a fait une réelle différence et qui sera plus importante que jamais avant un Noël qui ne ressemblera à aucun autre», a-t-elle ajouté.

Le doyen de St Paul, le très rév

Le Dr David Ison, a déclaré: «Cette année a été si difficile pour de nombreuses personnes à Londres et au-delà, c’était donc formidable de pouvoir projeter de l’espoir sur l’emblématique Dôme de Saint-Paul dans la semaine précédant Noël.

Célébrant le travail de notre partenaire d’appel The Felix Project, il a ajouté: «Si vous le pouvez, soutenez leur travail en apportant de l’espoir aux autres.»

Nourrissons Londres maintenant!

En novembre et décembre, avec notre titre sœur The Independent, nous livrerons de la nourriture directement à 1000 Londoniens par jour via notre partenaire With Compassion. Veuillez faire un don ici pour vous assurer qu’aucun Londonien n’a faim ce Noël.