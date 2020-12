B

Entre la crise de Covid et les températures glaciales, les organisations caritatives londoniennes luttant contre le sans-abrisme et la pauvreté alimentaire se préparent à un Noël difficile.

Hier, le bénéficiaire de l’appel du Standard, Refettorio Felix, a distribué des cadeaux de Noël aux sans-abri et aux personnes vulnérables de l’église St Cuthbert à Earl’s Court.

Le centre, qui se décrit comme «une salle à manger pour la communauté», a distribué cette semaine 1 400 déjeuners de Noël aux personnes dans le besoin, y compris les sans-abri, les retraités et les demandeurs d’asile.

Hier, le propriétaire du Standard, Evgeny Lebedev, s’est joint aux bénévoles et au personnel de l’organisation pour distribuer des chaussettes chaudes, des chapeaux et des foulards, ainsi qu’un festin de dinde rôtie, de pommes de terre et de choux de Bruxelles.

Les cadeaux, fournis dans le cadre d’un “ plaisir organisé ” virtuel par le personnel de la société de services financiers Fidelity Management & Research, ont été distribués à 150 clients réguliers du Refettorio, qui se sont réunis à l’extérieur pour un service à emporter conforme à Covid.

George, 45 ans, qui est sans abri depuis cinq mois après avoir perdu son emploi dans une cuisine, a déclaré: «Ce fut la période la plus effrayante de ma vie. Je n’ai rien, ayant eu tout ce dont j’avais besoin il y a 6 mois. Le Refettorio m’a fait me sentir mieux et que je peux me remettre sur pied. Je ne peux pas croire que j’ai même eu un cadeau.

Refettorio Felix a été créé en 2017, en partie financé par l’appel de Noël du Evening Standard. Avant Covid, il offrait un service de restauration gratuit ou subventionné pour tous ceux qui en avaient besoin, à base d’ingrédients frais de notre partenaire caritatif “ Food For London Now ”, The Felix Project.

M. Lebedev a déclaré: «Lorsque le Refettorio Felix est apparu pour la première fois, il offrait une manière digne et différente de traiter les personnes en difficulté. Maintenant, avec Covid, cela aide simplement les gens à survivre. Mon admiration va à tout le personnel et aux bénévoles qui ont travaillé pour aider les personnes dans le besoin tout au long de la pandémie.

Le fondateur et PDG Ali Kingsley a averti que le nombre de personnes dans la rue augmentait. “Retour [in March], tout le monde a été mis dans des hôtels. Maintenant, le nombre de personnes physiquement dans les rues augmente à nouveau.

Bien que ce ne soit pas une surprise, ce qui est plus difficile, c’est le changement massif et rapide de circonstances pour un si grand nombre de ces chiffres. Chacun est un humain qui a tant perdu en si peu de temps et Noël ne fait que souligner cette perte.

Le Jalaram Mandir de Greenford est un autre organisme de bienfaisance qui travaille pendant la période des fêtes. Tous les vendredis depuis 10 ans, les bénévoles et le personnel du temple hindou se sont rassemblés sur Agar Street à Charing Cross pour aider les sans-abri.

Bénévoles aidant à Jalaram Mandir

Les bénévoles distribuent des aliments frais et emballés, ainsi que des vêtements, des sacs de couchage et de la literie. Cette année, ils ont été accueillis par des files d’attente historiques de sans-abri, jusqu’à 400 par nuit en février.

L’administrateur Mansukh Morjaria a averti que ce Noël serait difficile pour ceux qui dorment dans la rue. Il a déclaré: «Nous sommes heureux d’accomplir notre devoir envers la communauté en aidant ceux qui en ont le plus besoin. Cette année a apporté d’immenses souffrances et le Shree Jalaram Mandir & Community Center de Greenford est fier d’avoir réagi rapidement avec ses partenaires caritatifs pour continuer à nourrir, à habiller et à aider les plus pauvres de notre société.

En bas de la rue à Lincoln’s Inn Fields, l’association caritative indienne Ananda Marga Universal Relief Team (Amurt UK) brave également le froid pour nourrir les affamés à Noël et le soir du Nouvel An.

Amurt propose un repas de Noël végétarien

L’organisme de bienfaisance, qui opère dans le monde entier, du Liban et du Nigéria à Liverpool, propose un repas de Noël végétarien composé de légumes rôtis, de farce aux herbes et de sauce à ses clients Holborn, dont beaucoup sont nouvellement sans-abri.

Sofia Larrinua-Craxton, responsable du programme londonien d’Amurt UK, a déclaré à The Standard: «J’ai été très émue par les gens qui font la queue pour la nourriture: des migrants qui pensaient pouvoir vivre ici, des gens qui ont récemment perdu ce qu’ils avaient à cause de situation actuelle, des personnes qui n’ont pas de réseau de soutien. »

«Certaines personnes dorment dans les bus, certaines sont très cultivées car elles passent leurs journées à la bibliothèque pour se réchauffer, certaines personnes ont l’air très déprimées et certaines sont simplement habituées à être dans la rue. L’itinérance ce Noël ressemble au fantôme de Noël de la littérature de Dickens, c’est au coin de la rue et c’est présent.

Le partenaire caritatif du Standard, With Compassion, servira des repas chauds à la London Scottish House à Westminster le jour de Noël et le lendemain de Noël. Faites un don à notre appel ici pour soutenir leur travail en nourrissant les personnes vulnérables

