Aujourd’hui, nous révélons des plans pour qu’un million et demi de «plats cuisinés» sains et faits à la main soient livrés aux Londoniens dans le besoin chaque année comme héritage durable de notre appel Food For London Now.

Alors que nous nous efforçons d’atteindre notre objectif de collecte de fonds de 10 millions de livres sterling ce Noël, nous pouvons révéler qu’il est prévu qu’un résultat de l’effort extraordinaire de cette année par nos lecteurs pour aider à lutter contre la pauvreté alimentaire parmi les personnes vulnérables sera la création du plus grand programme social jamais organisé dans le centre de Londres. cuisine sombre ».

Ce sera une cuisine professionnelle dédiée à la préparation de plats préparés. Il aura des chefs professionnels et une équipe de jusqu’à 15 employés de cuisine qui transformeront les surplus de nourriture en repas prêts-à-manger nutritifs.

Une telle cuisine est connue dans le commerce alimentaire comme une cuisine «sombre» car elle n’a pas de convives qui visitent le site mais plutôt prend la nourriture et la leur livre.

Notre cuisine sombre sociale sera gérée par notre partenaire d’appel, The Felix Project, la plus grande organisation caritative de redistribution alimentaire du Royaume-Uni. En fin de compte, il est prévu de produire 1,5 million de repas par an pour les personnes qui ne peuvent pas cuisiner elles-mêmes – les sans-abri, les personnes âgées et les enfants avec des repas scolaires gratuits.

Cet objectif sera atteint grâce au réseau de distribution de Felix composé de 600 organismes de bienfaisance et de 120 écoles à Londres, et parallèlement à sa mission principale de collecter les surplus de nourriture et de les livrer à des associations caritatives pour les plus vulnérables.

Le directeur général Mark Curtin a déclaré que les cuisines sociales de la capitale avaient fermé leurs portes en raison de la pandémie, laissant de nombreuses personnes vulnérables bloquées.

C’est pourquoi, dit-il, la cuisine sombre sociale est si nécessaire. Sa création à la suite de notre appel permettra également à Félix d’utiliser beaucoup plus de surplus de nourriture qu’il ne le fait actuellement.

Depuis le premier verrouillage, Food For London Now a travaillé avec The Felix Project pour fournir de la nourriture aux organisations caritatives et aux chefs utilisant des cuisines vides à travers la capitale pour préparer des repas pour les nécessiteux.

Mais une cuisine sombre dédiée à elle seule fera passer ce travail au niveau supérieur.

Ce que nous avons appris pendant Covid, c’est la nécessité de fournir plus de repas au plus grand nombre de personnes possible

M. Curtin a déclaré: «Ce que nous avons appris pendant Covid, c’est … qu’il était nécessaire de fournir plus de repas. Quelque chose qui peut être emballé et distribué de manière vraiment agile à autant de personnes dans autant d’endroits différents que possible. »

Les repas seront cuisinés, puis réfrigérés et distribués aux organismes de bienfaisance et aux organisations qui travaillent avec les personnes dans le besoin.

M. Curtin a ajouté qu’à la suite de la pandémie, un éventail plus diversifié de personnes s’est retrouvé dans la pauvreté alimentaire.

Il est prévu que la nourriture soit saisonnière, ce qui est meilleur pour l’environnement, et il est prévu de mettre en place un programme de formation des jeunes pour aider à lutter contre le chômage des jeunes au niveau local.

M. Curtin a déclaré que rien de tout cela ne serait possible sans les lecteurs du Evening Standard et leurs dons.

