La célèbre chef Melissa Hemsley a fait l’éloge de notre appel de Noël en disant qu’il aidera les familles à traverser un «hiver dur et froid» en préparant et en livrant 300 repas chauds à ceux qui en ont besoin.

L’écrivain culinaire à succès a commencé sa journée en préparant des aubergines rôties, des currys de pois chiches et des pommes de terre Bombay aux côtés de 50 bénévoles de notre partenaire caritatif, With Compassion, à la London Scottish House.

Elle a déclaré: «Tout le monde ici travaille si dur pour redonner à ceux qui en ont besoin. Cela a été un véritable esprit d’équipe et c’est tout simplement incroyable de voir tout le monde jouer un rôle. Qu’il s’agisse de la vaisselle, de la préparation de la nourriture ou du rangement des cartons, c’est un travail d’équipe.

Le chef basé à Leytonstone a visité la cuisine Victoria qui nous a été prêtée pour notre campagne pour aider à nourrir les Londoniens vulnérables. Cela donne un coup de pouce à notre appel de Noël d’un mois qui verra le Standard, avec notre partenaire, le Felix Project, déployer deux camions de restauration à la pointe de la technologie – transportant de la nourriture gratuite à travers Londres. Hemsley a également rejoint nos bénévoles à la Muslim Welfare House à Finsbury Park.

Campagne Food for London et The Felix Project pour nourrir 25000 enfants

Hisham Bettayeb, un agent de sensibilisation de l’organisation, a déclaré: «Tous les jours à 14 heures, nous servons de la nourriture ici à des familles de différentes circonstances – ceux qui ne peuvent pas se le permettre, ceux qui peuvent être sans abri ou qui ont été fortement touchés par la pandémie et ont perdu leur emplois. Nous avons vu beaucoup plus de gens venir chercher de la nourriture pendant ce confinement – il y a beaucoup de familles incapables de nourrir leurs enfants – alors ensemble nous essayons d’aider tout le monde que nous pouvons.

Le jeune homme de 24 ans a ajouté que près de 700 personnes par jour dépendent de leur centre pour les repas chauds. Il a ajouté: «Nous avons pu obtenir de l’aide de l’organisme de bienfaisance en termes de capacité pour une bonne nourriture nutritive et cela nous permet de continuer à nourrir ceux qui en ont le plus besoin.

Un exemple est une mère de six enfants qui a perdu son emploi au début de la pandémie et qui «se débattait vraiment». M. Bettayeb a déclaré que la femme était si reconnaissante pour la nourriture qu’elle était en larmes.

Les camions noirs, fournis par Food Truck Masters, ont livré des centaines de repas à des associations caritatives du nord et de l’ouest de Londres. Hemsley, qui a fait du bénévolat avec Felix pendant son temps libre pendant deux ans, a déclaré: «J’ai trouvé presque impossible de ne pas m’impliquer dans cette incroyable campagne.

«Si vous pouvez gagner du temps, vous devriez le faire parce que je sais à quel point des mains supplémentaires font une telle différence. L’hiver sera dur et froid et de plus en plus de gens ont besoin de cette aide plus que jamais. Je sens que je joue un rôle très mineur dans ce qui va être une grande opération et qui va avoir tellement d’impact.