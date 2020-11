C

Le politicien onservatif Shaun Bailey a averti que «la demande pour des choses comme le projet Felix ne fera qu’augmenter» alors qu’il visitait le dépôt de l’organisme de bienfaisance à l’ouest de Londres et livrait de la nourriture à ceux qui en avaient besoin.

Le candidat à la mairie a rejoint les bénévoles de Felix pour une course de livraison de nourriture, déposant des produits à divers organismes de bienfaisance de la région avant d’être montré autour du dépôt de Park Royal à Ealing. C’était la deuxième fois que Bailey visitait The Felix Project, le politicien visant finalement à devenir un pilote pour l’organisme de bienfaisance.

«Ce qui est intéressant avec le projet Felix, c’est qu’il y a un besoin croissant», dit-il. «Lorsque ce projet a été mis en place, je ne pense pas qu’ils aient jamais imaginé qu’ils devraient évoluer aussi rapidement. Le fait qu’ils puissent le faire en témoigne, mais cela montre aussi qu’il existe un besoin si grand. »

Bailey a révélé comment il avait été inspiré de travailler aux côtés du projet Felix après avoir lui-même éprouvé la «panique» de ne pas pouvoir toujours manger. «Je viens d’un milieu très pauvre, et je me souviens toujours comment je m’asseyais par terre et je budgétisais, et la première chose serait le budget pour la nourriture», a-t-il déclaré.

(

Le candidat à la mairie a rejoint les bénévoles de Felix pour une course de livraison de nourriture,

/ Nigel Howard)

«Si vous vivez votre vie en mode survie, vous êtes stressé. Et si vous êtes stressé, toutes les mauvaises choses vous sont ouvertes. Vous avez donc besoin de cette sécurité pour construire. Des organisations comme Felix – non seulement elles distribuent de la nourriture, elles distribuent de la bonne nourriture, et c’est le problème.

Bailey a salué le travail accompli par notre campagne Food For London Now en partenariat avec The Felix Project pour aider à sensibiliser le public à la crise alimentaire croissante à Londres. «Faire savoir aux gens ce qui existe est extrêmement important. Avec le bénévolat, [The Felix project] essaient de faire partie d’une économie circulaire, ils essaient d’impliquer les gens et ils essaient de soutenir les gens. Tout cela nécessite des connaissances. »

Depuis le lancement de la campagne Food For London Now en mars, environ 15 millions de repas chauds gratuits ont été distribués à plus de 600 organismes de bienfaisance, écoles et programmes de vacances, avec plus de 1000 bénévoles donnant de leur temps pour se joindre aux efforts visant à aider les familles et les individus. le plus affecté par COVID-19. La campagne a permis de collecter près de 10 millions de livres sterling pour la nourriture The Felix Project depuis mars, l’argent étant destiné à nourrir les plus vulnérables de Londres tout au long des périodes difficiles des restrictions de verrouillage et du COVID-19.

Au sujet de son message à Londres alors que nous nous dirigeons vers l’hiver, Bailey a déclaré: «Nous avons potentiellement un gros problème à venir. Le programme de congé a été absolument génial, mais il ne peut pas durer éternellement, ce qui signifie que nous courons le risque d’un chômage assez élevé. Nous pouvons tous faire notre part: vous pouvez être bénévole, vous pouvez fournir de la nourriture – vous pouvez simplement passer le mot. “