je

Un parking au sous-sol de Westminster, un groupe de chefs, enveloppés de manteaux pour se protéger du froid de la sombre matinée de novembre, trient la livraison du jour.

Ce serait une scène assez typique – le genre qui s’est joué à Londres des millions de fois auparavant – s’il n’y avait pas trois choses: aucune d’elles n’est payée, toute la nourriture est gratuite et le bâtiment qu’ils traversent sera ne pas héberger un seul client.

Le dépôt d’aujourd’hui comprend de belles courges de toutes les formes imaginables et des sacs de quinoa rouge rubis – laissant l’équipe du chef dirigée par Ernest Oparaocha pour jeter un œil averti sur ce qui est là et décider de la meilleure façon de le cuisiner et de le servir à des centaines de personnes dans quelques heures.

«Chaque jour est quelque chose de nouveau», a déclaré le Londonien du sud de 54 ans au Standard. «Il n’y a pas de planification de menu ici, nous planifions le menu le jour. Vous regardez ce qui arrive et vous travaillez autour de cela. ”

Le travail d’équipe de la London Scottish House, un bâtiment militaire devenu centre culturel qui est actuellement l’une des nombreuses cuisines sombres de la capitale – un endroit où la nourriture est préparée sans aucune salle à manger pour la servir.

Le terme «cuisine sombre» est généralement associé aux marques de restaurants qui n’existent que dans les limites des applications de livraison et des sites Web.

Dans ce cas, l’équipe de With Compassion travaille pour produire des repas qui peuvent être chargés dans des food trucks et servis gratuitement à 1000 personnes dans le besoin chaque jour – une initiative rendue possible par ceux qui ont fait un don à notre campagne Food For London Now.

Du point de vue des plaques de cuisson du site, la différence entre une cuisine sombre et une configuration traditionnelle est difficile à repérer. Les chefs qui travaillent dur font toujours la course contre l’horloge pour se préparer et être prêts à aller au service.

Chaque jour est quelque chose de nouveau. Il n’y a pas de planification de menu … vous regardez ce qui arrive et travaillez autour de cela

Le personnel est toujours en train de plaisanter alors qu’il travaille avec fierté pour produire la meilleure nourriture possible. Les instructions sont toujours hurlées sur les fours rugissants, les minuteries et l’acier qui claque.

Mais descendez et les choses commencent à paraître un peu plus peu orthodoxes. La grande salle victorienne a accueilli des danses officielles, des campagnes de recrutement en temps de guerre et des enquêtes sur le naufrage du Titanic. Aujourd’hui, il est rempli de gens qui épluchent des pommes de terre.

L’équipe culinaire nomade qui se prépare s’est déjà adaptée à plusieurs reprises, passant du domicile de l’équipe de rugby des Sarrasins aux cuisines ultramodernes du stade de Wembley et aux vastes salles de l’Alexandra Palace. Désormais, avec des sols recouverts de plastique protecteur, la préparation et l’emballage des repas sont effectués par ceux qui sont prêts à abandonner quelques heures par semaine pour soutenir la cause – tous pour des raisons différentes.

M. Oparaocha dirige l’équipe de chefs expérimentés et de nouveaux bénévoles après avoir pris un licenciement volontaire au début de la pandémie.

«Au début, je pensais ‘ne pas être payé? Aucune chance. Je ne le fais pas, rien dans la vie n’est gratuit ».»

Sept mois plus tard, il a contribué à la production de plus de 100 000 repas gratuits pour les personnes qui ont besoin d’aide. «Personne ne devrait aller se coucher le ventre vide et j’y crois fermement.»

Nourrissons Londres maintenant!

Avec notre titre sœur The Independent, nous livrerons de la nourriture directement à 1000 Londoniens par jour via notre partenaire With Compassion. Faites un don ici pour vous assurer qu’aucun Londonien n’a faim ce Noël.

en relation