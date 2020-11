H

alf un million d’enfants à Londres auront faim à l’approche de Noël si rien n’est fait pour les aider, a averti aujourd’hui un expert de la pauvreté infantile.

Andrew Read, directeur de l’éducation à la London South Bank University, a averti que le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté alimentaire augmentera de 100 000 en raison de la pandémie à moins que des mesures urgentes ne soient prises.

Déjà, 400 000 enfants ont faim dans la capitale, selon une enquête auprès des Londoniens publiée par la Greater London Authority. M. Read a déclaré que ce «chiffre énorme» augmentera à 500 000 car la pandémie ajoute «des couches d’insécurité» aux familles.

L’augmentation du nombre d’enfants affamés pourrait avoir un impact catastrophique sur l’éducation à Londres, les améliorations scolaires étant retardées d’une génération, les enfants ayant du mal à apprendre sans avoir assez de nourriture, a-t-il déclaré. Cela vient après que plus de trois millions de personnes ont déclaré avoir faim lors du premier verrouillage.

On estime que le nombre d’adultes en situation d’insécurité alimentaire en Grande-Bretagne a quadruplé en raison de la pandémie, selon un rapport de la Food Foundation et du King’s College de Londres.

Lors du premier verrouillage, 16,2% des adultes ont déclaré avoir souffert d’insécurité alimentaire. En temps normal, 3,8% des adultes britanniques en souffriraient.

M. Read a déclaré: «C’est vraiment une tragédie. Nous savons que 400 000 enfants ont faim à Londres. Nous savons que Covid a un impact à cet égard, et nous sommes conscients que si aucune mesure n’est prise, ce nombre passera à un demi-million d’enfants.

«Le problème est énorme. Nous savons que l’insécurité alimentaire et la faim ont un impact sur les progrès scolaires des enfants, et à moins que quelque chose ne soit fait à ce sujet maintenant, cela retardera les progrès des élèves pendant potentiellement une génération.

M. Read a salué la campagne Food For London Now d’Evening Standard, ajoutant: «Il est vraiment important que des mesures soient prises pour résoudre les problèmes liés à la pauvreté alimentaire et à l’insécurité alimentaire dans les ménages. La pauvreté alimentaire a un impact à long terme sur les jeunes.

«Une alimentation saine ne signifie pas seulement que les enfants réussiront mieux à l’école, mais les enfants qui ne sont pas bien nourris sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé mentale et du stress, et à mesure qu’ils vieillissent, ils sont plus susceptibles de souffrir de maladies telles que le cancer, maladies cardiaques, diabète et obésité. »

Nourrissons Londres maintenant

En novembre et décembre, avec notre titre sœur The Independent, nous livrerons de la nourriture directement à 1000 Londoniens par jour via notre partenaire With Compassion. Faites un don ici pour vous assurer qu’aucun Londonien n’a faim ce Noël

Les écoles de Londres se sont considérablement améliorées au cours de la dernière décennie, et les enfants issus de milieux plus pauvres réussissent mieux ici que partout ailleurs dans le pays. Mais M. Read a averti que ces progrès pourraient être menacés si les enfants avaient faim.

Les recherches montrent que lorsque les élèves n’ont pas faim, les niveaux de concentration des élèves en classe, la disposition à apprendre et le comportement s’améliorent

M. Read a déclaré que lorsque les enfants ont faim, il leur est plus difficile de se concentrer et ils sont fatigués, ce qui affecte leur capacité à atteindre leur potentiel.

«C’est ce qui est vraiment triste», a-t-il ajouté.

Il a averti qu’à l’approche de Noël, le stress que subissent les familles augmentera.

en relation

Il a déclaré: «Noël a ses propres couches – les attentes, ce que cela signifie et son impact sur la vie de famille. Cela va déjà être différent cette année en raison du verrouillage. Si en plus vous vous inquiétez de ce qui va arriver à vos enfants pendant les vacances si vous ne pouvez pas les nourrir correctement, cela ne fait qu’ajouter des couches d’anxiété et d’insécurité.