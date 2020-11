L

«Vivre dans la faim peut causer un traumatisme psychologique», a déclaré aujourd’hui un expert dans un avertissement brutal illustrant l’importance de notre appel de Noël Food For London Now.

La professeure Anna Gupta, spécialiste en travail social de Royal Holloway, Université de Londres, a déclaré que les personnes qui n’ont régulièrement pas assez à manger ressentent de la douleur, de la colère, de l’inconfort et de la peur. Cela peut avoir un effet néfaste à long terme sur leur santé mentale, a-t-elle déclaré.

Cela vient après des avertissements selon lesquels un demi-million d’enfants à Londres auront faim à l’approche de Noël si rien n’est fait pour les aider.

Plus de trois millions de personnes ont déclaré avoir eu faim lors du premier verrouillage.

On estime que le nombre d’adultes en situation d’insécurité alimentaire en Grande-Bretagne a quadruplé en raison de la pandémie, selon un rapport de la Food Foundation et du King’s College de Londres.

Le professeur Gupta a déclaré: «Avoir faim pendant une période prolongée sera assez traumatisant. Il y aura des souvenirs de douleur, de colère, d’inconfort et de peur de l’insécurité. Cela pourrait avoir un impact psychologique à long terme. »

Elle s’est dite préoccupée par l’augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim en raison de la pandémie.

Elle a ajouté: «C’est un grave problème de protection de l’enfance à tant de niveaux différents. À un niveau fondamental, les enfants ont besoin d’une alimentation pour être en bonne santé, pour étudier et pour leur développement social. Il est psychologiquement traumatisant de vivre dans la faim.

Notre appel de Noël Food For London Now vise à lutter contre la pauvreté alimentaire et à soutenir l’organisation caritative de redistribution alimentaire The Felix Project.

Nourrissons Londres maintenant!

Avec notre titre sœur The Independent, nous livrerons de la nourriture directement à 1000 Londoniens par jour via notre partenaire With Compassion. Faites un don ici pour vous assurer qu’aucun Londonien n’a faim ce Noël.

