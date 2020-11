R

Les lecteurs peuvent acheter des tirages à un artiste britannique de renom qui a réalisé des portraits numériques de personnes vivant dans la pauvreté alimentaire qui ont été aidées par notre appel de Noël.

Le peintre et sculpteur contemporain Henry Hudson vendra les tirages pour 150 £ chacun, et tous les bénéfices iront à notre partenaire caritatif With Compassion.

Leurs bénévoles, souvent des employés en congé, ont préparé et livré des milliers de repas chauds aux refuges pour sans-abri chaque jour, en utilisant des ingrédients fournis par notre partenaire d’appel, The Felix Project.

Des enfants d’à peine deux ans font partie de ceux qui se réunissent chaque semaine avec des familles pour recevoir de la nourriture de nos camions ultramodernes fournis par Food Truck Masters.

M. Hudson, dont le travail a été exposé chez Sotheby’s et se vend généralement entre 8 000 et 65 000 £ selon la taille, a déclaré que c’était un honneur de faire partie de la campagne Food For London Now. Il a créé les œuvres sur son iPad.

Il a ajouté: «C’est incroyable d’être impliqué dans cela. Je dois dire que même avant que Covid n’atteigne le Royaume-Uni, j’ai remarqué plus de sans-abri à Londres et je ne peux que supposer qu’il a maintenant doublé depuis la pandémie.

«Je vis à Londres depuis environ trois ans maintenant et je me sens tellement bien de pouvoir donner en retour d’une manière ou d’une autre et aider à collecter des fonds pour une organisation caritative incroyable qui travaille dur pour s’attaquer à ce problème.

Les tirages en édition limitée signés à la main ne seront vendus que pendant cette campagne. Ils sont en vente de 7h30 aujourd’hui à 18h30 le 18 décembre.

Plus de trois millions de personnes ont déclaré avoir eu faim lors du premier verrouillage et le nombre d’adultes en situation d’insécurité alimentaire en Grande-Bretagne aurait quadruplé en raison de la pandémie, selon un récent rapport de la Food Foundation et du King’s College de Londres.

La nourriture gratuite m’a fait me sentir à nouveau en sécurité

(Document à distribuer)

Sarah, 23 ans, a déclaré que la nourriture gratuite de notre campagne l’avait sauvée de l’anxiété dans son auberge.

Elle a dit qu’il y avait des moments où elle avait trop peur pour faire de la nourriture parce que l’espace était occupé par des hommes plus âgés qui lui accordaient une attention indésirable. «Il y avait des toxicomanes, des ex-détenus et des personnes aux prises avec de graves problèmes. Ce n’était pas sûr pour moi.

La mannequin à temps partiel est reconnaissante de la nourriture qu’elle reçoit de la Muslim Welfare House. «Je ne suis pas musulman, mais tout le monde est favorable et permet aux personnes dans le besoin de manger.

Une aide supplémentaire m’a permis de passer le verrouillage

(Document à distribuer)

Ramy Marcelo, 20 ans, a eu du mal à manger lorsque le verrouillage a frappé après avoir obtenu l’asile.

Il avait fui la violence en Algérie et avait trouvé un soutien à la Muslim Welfare House de Finsbury Park. Tous les mardis et mercredis, il recevait des repas chauds de With Compassion, en utilisant de la nourriture fournie par The Felix Project.

«C’est très difficile pour moi en ce moment, je me bats, même si jouer au football m’aide à me distraire.

«Le premier verrouillage a été difficile. Tout était fermé – il était très difficile de survivre. Ce second a été meilleur grâce à l’aide que je reçois. »

“ Les enfants sont tellement excités que les repas arrivent ”

(Document à distribuer)

Mohamed, père de deux enfants, est handicapé après que sa jambe a été endommagée dans un accident de moto. Il a déclaré que la pandémie avait exacerbé ses défis.

«J’ai perdu mon travail de livraison. Ma femme a été licenciée et elle s’est occupée de moi et des enfants, ce qui n’a pas été facile.

Sans revenu et sans famille à nourrir, la vie est devenue une lutte jusqu’à ce qu’ils entendent parler de With Compassion faisant équipe avec Muslim Welfare House. Ils reçoivent maintenant des repas supplémentaires gratuits. Mohamed a déclaré que ses enfants étaient «excités» chaque semaine alors que les volontaires faisaient une livraison de nourriture.

Nourrissons Londres maintenant!

Avec notre titre sœur The Independent, nous livrerons de la nourriture à 1000 Londoniens par jour via notre partenaire With Compassion. Pour aider, veuillez acheter une copie ici ou faire un don ici.

