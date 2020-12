Apple a confirmé que For All Mankind aura une troisième saison sur Apple TV +. La populaire série Ronald D Moore rejoindra d’autres productions telles que Dickinson ou Ted Lasso sur la liste des Apple Originals qui assurent sa continuité.

La troisième saison de For All Mankind attendra longtemps car tous les yeux sont rivés sur la seconde. Dans un total de 10 épisodes, la série continuera l’histoire d’une réalité alternative où les Russes ont remporté la course à l’espace, qui se déroule désormais dans les années 1980.

La la deuxième saison commence en 1983, dans un monde où les tensions de la guerre froide sont à leur apogée. Ronald Reagan est déjà au pouvoir et Les États-Unis affrontent la Russie pour le contrôle de certaines zones de la Lune riche en ressources, le ministère de la Défense déménage au centre de contrôle de mission à Houston.

Selon le synopsis, la deuxième saison fait ressortir un conflit qui pourrait conduire à une guerre nucléaire. Les tensions entre les États-Unis et la Russie sont critiques et la militarisation de la NASA ne fait qu’empirer les choses. Certains personnages profiteront de ce moment pour promouvoir leurs propres intérêts.

La deuxième saison de ‘For All Mankind’ nous mènera à la guerre froide dans les années quatre-vingt

Pour toute l’humanité recevra de nouvelles étoiles qui sera rejoint par Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones et d’autres hommes de premier plan. Coral Peña (The Post) sera la version adulte d’Aleida Rosales, fille d’Octavio Rosales, deux immigrés mexicains que nous avons vus lors de la première saison. Cinthy Wu (Before I Fall) jouera Kelly, la fille d’un astronaute, tandis que Casey W. Johnson (GLOW) jouera Danny Stevens, le fils de l’astronaute Gordo Stevens (Michael Dorman).

La série exclusive Apple TV + est écrit et réalisé par Ronald D. Moore, que nous connaissons de Battlestar Galactica et d’autres séries de science-fiction. L’argument est intéressant, car il soulève une uchronie où les Russes ont atteint la Lune pour la première fois et ont changé à jamais le paysage mondial.

La Première saison de For All Mankind apprécié grande acceptation parmi le public et a assuré sa poursuite, bien que la production ait été affectée par la pandémie de COVID-19. Après une interruption forcée en début d’année, le tournage a repris en août en vue d’une première mondiale début 2021.

La nouvelle saison de For All Mankind aura 10 épisodes. Le premier sera lancé le 19 février 2021 et plus tard, un sera publié chaque semaine.