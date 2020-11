Obligé de signer sa démission, Jhonny Depp quitte Fantastic Animals | AP

Après l’aboutissement du problème juridique médiatique entre Jhonny Depp et son ex-femme, également actrice Amber Heard, où, nous avons appris que malheureusement l’acteur n’a pas bien fait du tout, on doutait toujours de ce qu’il adviendrait de son rôle de méchant de la saga des “Animaux fantastiques”.

Depuis, auparavant Warner Bros, avait publié un communiqué avertissant qu’il ne voulait pas être lié à des personnes problématiques, en parlant dans ce cas de l’acteur aux multiples facettes, ainsi que de la façon dont il l’a fait connaître concernant la situation d’Amber, car, de la même manière, peu importe qui gagne le procès, quiconque perdrait se retrouverait sans ses papiers importants, afin de ne pas être lié.

Quoi qu’il en soit, quand il a perdu la raison, il était dans “on verra” ce qui allait se passer avec le rôle de l’acteur, et les scènes qui étaient déjà enregistrées pour faire partie du troisième partie de la livraison de films de bêtes fantastiques, et à ce sujet, la société avait mentionné qu’au moins les scènes où l’acteur est apparu seraient éliminées, bien qu’elles n’aient pas confirmé cette information.

Maintenant, tout est éclairci, et si vous vous considérez comme un fervent admirateur de l’homme qui a donné vie à “Grindelwald”, nous avons de très mauvaises nouvelles pour vous.

C’était il y a à peine quelques minutes, lorsque de son profil officiel sur Instagram, l’acteur caméléon, Jhonny Depp s’est consacré au partage d’une image scannée d’un métier, où il clarifie des choses importantes, apprécie le soutien obtenu et nous donne la mauvaise nouvelle sur l’avenir de votre divertissement.

Daté du 6 novembre (aujourd’hui), de Londres, le communiqué officiel signé par lui-même, mentionne ce qui suit: “À la lumière des événements récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante …” dit le premier paragraphe, clairement ceux d’entre nous qui ont lu la déclaration, nous laisse intrigués.

De la même manière, il poursuit: «Tout d’abord, je voudrais remercier tous ceux qui m’ont apporté leur soutien et leur fidélité. J’ai été touché et ému par leurs nombreux messages d’amour et d’inquiétude, en particulier ces derniers jours», a-t-il écrit.

“Deuxièmement, je veux vous faire savoir que Warner Bros. m’a demandé de résider dans mon rôle de” Grinderwald “dans” Fanastic Beast “(Fantastic Animlaes) et j’ai respecté et accepté cette demande”, il convient de mentionner qu’à ce stade, qui Ils ont été montrés chaque jour en suivant la question juridique médiatique, et que c’est en faveur de l’acteur, ils ont ressenti l’espoir de voir l’acteur jouer son rôle emblématique de méchant magicien s’effondrer.

Le mémoire se poursuit comme suit: “Enfin, je tiens à dire ceci … le jugement surréaliste du tribunal du Royaume-Uni ne changera pas ma lutte pour dire la vérité et je confirme que je prévois de faire appel. Ma détermination reste forte et j’ai le l’intention de prouver que les accusations portées contre moi sont fausses », poursuit-il.

“Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment. Merci d’avoir lu. Sincèrement, Jhonny Depp” termine l’écriture, qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, et ce n’est que peu de temps après avoir été partagée par l’acteur bien-aimé, il y a déjà eu près de 800 mille utilisateurs qui lui ont donné leur cœur rouge respectif, ainsi qu’un grand nombre de commentaires de ses fans et amis personnels où, depuis le début, ils ont montré leur soutien inconditionnel.

Certains utilisateurs ont écrit que nous le soutenons, quoi qu’il arrive, que nous sommes toujours de son côté, nous vous croyons, et ainsi des centaines de mots d’encouragement sont recueillis envers l’acteur, dont nous pouvons être sûrs qu’il est dévasté à la nouvelle d’avoir Il a perdu son rôle, mais comme il le dit, il n’abandonnera pas tant que la vérité ne sera pas dite.