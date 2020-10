Ford dévoilera la version entièrement électrique de sa populaire camionnette de livraison Transit le 12 novembre, a annoncé jeudi le constructeur automobile. Le véhicule n’entrera pas en production avant 2021, mais Ford espère prendre une longueur d’avance sur une vague attendue de nouveaux fourgons de livraison alimentés par batterie.

Lors du dévoilement, Ford devrait partager des détails sur la taille de la batterie du fourgon, l’autonomie estimée et d’autres caractéristiques de performance. L’autonomie, en particulier, sera une mesure importante étant donné que les camionnettes de livraison doivent rester sur la route le plus longtemps possible afin de gagner le plus d’argent. Ford a précédemment taquiné le fourgon électrique Transit et a également annoncé un Transit électrique pour le marché européen en 2019. Le constructeur automobile a révélé le nom du nouveau véhicule: E-Transit.

«Le monde – et la façon dont nous alimentons nos véhicules – est en train de changer», a déclaré la société dans un communiqué. «C’est pourquoi le moment est venu pour un nouveau type de transport en commun, quelque chose qui reste l’épine dorsale des activités commerciales tout en servant à la fois notre communauté et l’environnement.»

La fourgonnette Ford Transit est la fourgonnette cargo la plus vendue aux États-Unis, bien qu’elle ait connu une concurrence accrue au cours des dernières années de la part de Mercedes-Benz, qui a récemment rafraîchi sa populaire fourgonnette Sprinter.

L’E-Transit atterrira au milieu d’une vague de nouveaux véhicules électriques entrant en production pour le marché nord-américain. La plupart seront des véhicules de tourisme, mais une poignée sera destinée à la livraison commerciale.

Mercedes-Benz a déjà dévoilé une version électrique du fourgon Sprinter. Le principal concurrent de Ford, General Motors, travaille sur une camionnette de livraison électrique, baptisée «BV1». Récemment, Amazon a révélé son premier véhicule de livraison entièrement électrique, construit par la start-up EV Rivian. Et une autre startup, Bollinger, a récemment révélé le Deliver-E, un concept de fourgonnette de livraison entièrement électrique dont la production est prévue pour 2022. Ford collabore également avec Volkswagen sur des fourgonnettes commerciales après que les deux sociétés ont formé une alliance mondiale au début de l’année dernière.

Les nouvelles camionnettes de livraison ne seront pas toutes électriques; certains seront autonomes. Waymo et Fiat Chrysler Automotive ont récemment annoncé qu’ils étendaient leur partenariat de quatre ans aux fourgonnettes commerciales. Les entreprises ont déclaré qu’elles développeraient conjointement une camionnette de livraison autonome basée sur le Ram ProMaster de FCA.