Forte révélation de Natalia Téllez à ses fans, est-elle sale? | Instagram

La belle actrice et animatrice de télévision Natalia Tellez a révélé une grosse surprise à ses fans sur son compte Instagram officiel, plus d’un d’entre eux pensait sûrement que c’était une blague car il avait fait la publication il y a deux jours, mais cela restera probablement incognito, peut-être que certains croiront que le beau modèle est un personne sale?

Natalia Tellez Née le 16 décembre 1985, elle a actuellement 35 ans, elle a commencé sa carrière d’actrice depuis qu’elle était très jeune et peu à peu elle a eu l’opportunité de participer à différents projets télévisuels, récemment on l’a vue faire partie des animateurs de l’émission Qui est le masque? aux côtés de grandes personnalités telles que Carlos Rivera, Omar Chaparro, Yuri, Juanpa Zurita et Consuelo Duval avec qui elle partage également des crédits sur Netas Divinas en tant qu’hôte.

Il collabore avec le programme Netas Divinas depuis environ 2 ans, ce programme était déjà bien établi car il est en ondes depuis plus de 13 ans, cependant Natalia Tellez Il fait partie du casting grâce à sa personnalité et son caractère avec lesquels plus d’un internaute s’est senti à l’aise de se retrouver.

La manière de s’exprimer de la femme de 35 ans est si naturelle et fluide que le simple fait de l’écouter parler pourrait facilement passer des heures à se divertir.De plus, elle raconte généralement des anecdotes personnelles avec lesquelles ses co-stars et d’autres à plus d’une occasion Les invités finissent par rire ou avoir une grande empathie, car apparemment tout n’est pas devenu rose pour Téllez.

Sur son Instagram, elle partage généralement des photos ou des vidéos divertissantes avec une touche de romantisme, une touche bohème et même rustique pour ainsi dire, toutes dignes d’un grand peintre comme elle, un cadeau qu’elle a hérité de son père.

Curieusement, ses commentaires comiques, divertissants et spirituels sont généralement transférés dans ses publications sur ses réseaux sociaux, comme ce fut le cas sur Instagram où il a téléchargé une photo en noir et blanc, apparemment il portait une robe à imprimé fleuri, un chapeau très al style campagnard et un pull de style tribal.

La chose intéressante à propos de cette publication était le fait qu’elle avait mentionné qu’elle n’avait pas changé de vêtements, qu’elle avait simplement changé son pull, ceci pour que les gens autour d’elle puissent voir ses changements, loin que ses fans le trouvent un peu inconfortable. Ils trouvaient ça très drôle à savoir et certains étaient même d’accord avec elle. Qui ne l’a pas fait?

Sans aucun doute Natalia Tellez Elle a la grande facilité à captiver par sa personnalité en plus de rendre les gens comme elle sans interagir avec elle, rien qu’en l’écoutant parler, nous devons l’aimer, vous ne pensez pas?

Bien sûr, elle doit aussi avoir son caractère et même si à certaines occasions on l’a vue un peu agacée dans Netas Divinas pour certains sujets dont elle se passionne pour parler, jusqu’à présent elle n’a pas perdu son sang-froid, mais elle a fait des commentaires vifs et ils laissent beaucoup à réfléchir. sur elle, mais sur le sujet qu’elle traite, par exemple lorsqu’elle parle de femmes qui sont maltraitées pour être simplement une femme lorsqu’elles marchent dans la rue et sont abordées par des personnes qui ne font que des commentaires naissants (manquant de jugement).

La jeune Natalia Téllez en ce moment est très heureuse de la vie, elle a trouvé l’amour, elle a plusieurs projets à la porte, l’un d’eux est apparemment un feuilleton et ne laisse pas de côté les programmes sur lesquels elle continue de travailler, sans aucun doute une femme imparable.

