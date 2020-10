Fortnite Afterlife Party avec J Balvin, où, comment et quand le voir | INSTAGRAM

Que vous soyez fan du jeu vidéo, ou du musicien, ou peut-être des deux, cette collaboration vous enchantera sûrement, et c’est que, il y a de moins en moins d’heures pour profiter de la grande fête d’Halloween que l’équipe a préparée pour tous les utilisateurs divertissement du célèbre jeu vidéo.

Et, est-ce que, si pour quoi que ce soit, vous n’étiez pas encore au courant, nous vous le dirons: ce week-end il y aura un concert de J. Balvin dans Fortnite dans le cadre des célébrations d’Halloween, donc si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet et participer à la dynamique du jeu, nous avons ici les dates et heures auxquelles la présentation sera disponible.

En tête d’affiche de l’événement “Cauchemar fou”, J Balvin, qui a gagné le titre d ‘”ambassadeur mondial du reggaeton” se produira à la très attendue “Fiesta Ultratumba”, qui sera un événement spécial dans le segment “Fiesta Campal” qui comprendra les plus grands succès de la chanteuse et le producteur colombien et, qui fera également ses débuts avec une nouvelle chanson en collaboration avec le également à succès Sech, le tout via EpicGames.

La fête débutera sur la scène principale de “Fiesta Campal” samedi prochain 31 octobre à 19h00 au Mexique, 20h00 en Colombie, comme en Equateur, pour sa part, ils l’auront à 22: 00 heures d’Argentine et de la même manière 22h00 du Chili.

Cependant, si pour une raison quelconque vous avez manqué l’événement épique, ne vous inquiétez pas, car il y a une autre façon de le voir, plus tard, puisqu’il sera possible de syntoniser les répétitions de la performance de J Balvin le lendemain, mieux dit le 1er novembre 15h00 et 20h00 en Argentine et d’autre part, 12h00 et 17h00 au Mexique.

Bien sûr, pour ceux qui souhaitent aller à la fête déguisés, la tenue “Soldat de la fête” est à nouveau disponible dans la boutique d’objets. De même, nous savons par une très bonne source que vous pouvez obtenir cette tenue jusqu’au jour 1 de En novembre, et au fait, un petit cadeau, c’est que tous ceux qui acquièrent cette tenue ou assistent simplement à un spectacle Fiesta Ultratumba débloqueront un style exclusif de J Balvin.

La tenue aura des détails différents, tels que les détails dans les néons du visage, qui changeront pendant quelques rayons, au lieu de rester avec la tenue sombre, elle passera à une tenue plus colorée, avec des ceintures de néon de la même manière, et beaucoup d’accessoires qui se combinent parfaitement avec la tenue, et bien sûr, le tout dans le style du reggaeton renommé.

De la même manière, depuis le début du mois d’octobre, une grande variété de costumes d’Halloween est disponible dans le magasin, donc, au cas où le costume mentionné ne vous plairait pas totalement, vous pouvez assister au très mentionné et tant attendu. événement avec l’un des “skins” que si vous aimez, peu importe qu’il corresponde ou non aux festivités.

Fortnite est disponible en téléchargement gratuit avec des achats en jeu sur consoles, PC et appareils mobiles, donc si vous n’êtes pas intéressé à jouer au célèbre jeu vidéo d’Epic, mais que vous souhaitez assister à l’événement, vous pouvez simplement le télécharger à partir de n’importe quel appareil doté du téléchargez la disponibilité et assistez à ce qui promet d’être un concert emblématique.

Il est nécessaire de mentionner que J Balvin a réussi à se positionner à la fois sur le marché de la musique hispanique et sur le marché de la musique anglophone, plaçant ses chansons au numéro un de plusieurs charts musicaux, dont Billboard.