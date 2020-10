Fortnite sur PC a considérablement diminué, passant de plus de 90 Go à un peu moins de 30 Go, grâce aux récentes optimisations du développeur Epic.

La nouvelle, détaillée hier dans une note de mise à jour Fortnite publiée sur le compte Twitter du service du jeu, signifie que le hit de la bataille royale occupera désormais beaucoup moins d’espace sur le lecteur de votre ordinateur. Cela vous donne plus de place pour d’autres jeux – ou une marge de manœuvre supplémentaire dans le cas où le monstrueux Call of Duty: Modern Warfare / Warzone est installé.

Veuillez noter que la taille du patch sera plus grande que la normale sur PC (environ 27 Go). Il s’agit d’effectuer des optimisations sur PC, ce qui se traduit par une taille de fichier Fortnite massivement réduite (plus de 60 Go de moins), des téléchargements plus petits pour les futurs correctifs et des performances de chargement améliorées. – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 20 octobre 2020

Comme le souligne la note de mise à jour, les joueurs PC devront télécharger un correctif plus grand que la normale avant que la réduction de la taille globale du fichier ne prenne effet. Mais après cela, le jeu ne devrait pas occuper plus d’un tiers de sa taille précédente. Le correctif configure également le jeu pour améliorer les performances de chargement et les futurs correctifs plus petits sur toute la ligne, accélérant ainsi le temps nécessaire pour mettre à jour Fortnite et reprendre le jeu.