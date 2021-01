T

Les créateurs du jeu populaire Fortnite ont entamé une action en justice contre Apple et Google au Royaume-Uni, accusant les géants de la technologie d’avoir enfreint les règles de concurrence britanniques.

Epic Games a porté son dossier devant le Tribunal d’appel de la concurrence pour lui demander s’il pouvait se prononcer sur le différend en cours entre les trois sociétés américaines.

Fortnite est l’un des jeux les plus populaires au monde, mais a été retiré de l’App Store d’Apple et du Google Play Store l’année dernière lorsque Epic a ajouté une nouvelle option de paiement au jeu qui permettait aux utilisateurs d’acheter des éléments du jeu directement auprès d’eux plutôt que d’utiliser Apple et Les propres systèmes de paiement de Google – ce que les deux géants de la technologie ont déclaré enfreindre leurs règles.

Epic Games a fait valoir que ce système était injuste et anticoncurrentiel – Google et Apple prélèvent une commission pouvant atteindre 30% sur les transactions effectuées via leurs systèmes.

La société de jeux a également lancé une action en justice aux États-Unis sur cette question.

Un certain nombre d’autres entreprises, y compris la plateforme de streaming musical Spotify, se sont également prononcées sur la question de la concurrence loyale et ont annoncé leur soutien aux actions d’Epic.

Dans sa demande au Tribunal d’appel de la concurrence, Epic accuse Apple et Google d’abuser de leur «position dominante» sur le marché et de restreindre injustement la concurrence.

Epic a demandé au tribunal de déclarer illégale la suppression de Fortnite des deux magasins d’applications et d’une commande qui verrait Fortnite restauré dans les deux magasins et permettrait à Epic d’offrir son option de paiement direct aux utilisateurs.

À la fin de l’année dernière, Apple a annoncé une modification de son système de commissions, confirmant qu’il réduirait de moitié la charge à 15% pour tout développeur qui gagne moins d’un million de dollars par an en ventes générées par le magasin.

À l’époque, le patron d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’il espérait que cette décision aiderait à “écrire le prochain chapitre de la créativité et de la prospérité sur l’App Store”.

