Fortuna de Andrés García a déjà un propriétaire, révèle Palazuelos

Lors d’entretiens passés, l’acteur Andres Garcia qui était très triste des problèmes de santé qui l’affligent, a abordé la question de ses avoirs, qui, a-t-il souligné, ne passerait pas entre les mains de ses enfants, mais Roberto Palazuelos confirme maintenant lui-même la nouvelle: «Je suis son plus grand héritier». .

Tout le monde a fait une grande impression de savoir l’une des dernières décisions qu’Andrés García aurait prises sur ses actifs et que c’est précisément Roberto Palazuelos qui reçoit une grande partie de son héritage, dont il a d’abord été «surpris» d’apprendre.

Maintenant, on savait que le soi-disant “Diamant noir“Il a été inclus dans la volonté de la star consacrée de la performance, cela a suscité divers commentaires, a déclaré Palazuelos.

L’homme d’affaires de l’hôtellerie, Palazuelos Badeaux a souligné dans une récente interview qu’il aurait préféré réserver des détails sur le sujet, il a récemment donné sa version des déclarations de l’acteur Andrés García et c’est ce qu’il a révélé:

Bien sûr je sais, je n’ai jamais voulu dire, pour que la publicité de cela ne soit pas terminée, mais je suis son héritier maximum, ce qui, ne pense pas que cela m’a causé beaucoup de bonheur. J’ai dit à Andrés que ses enfants et lui m’avaient dit que je m’occupais de lui et qu’ils ne l’avaient pas fait ”, a-t-il révélé au programme First hand.

Les raisons du célèbre acteur de cinéma et de télévision proviennent du fait que Palazuelos est celui qui gère ses affaires juridiques en le représentant comme son avocat en plus d’être son ami, il est le seul à avoir eu connaissance de lui et à le rechercher ces dernières années selon Andrés García lui-même aurait commenté, c’est pourquoi «il l’a choisi pour recevoir ses marchandises».

“Il n’y aura pas d’héritage”

Loin des commentaires que cela pourrait déclencher, le célèbre acteur “chica”, Palazuelos, a partagé certains des plans pour les actifs de García. Parmi ceux qu’il assure, il ne «recevra pas un seul peso.

Il n’y aura pas d’héritage, car nous allons vendre toutes les propriétés, tant qu’Andrés vivra, pour qu’il continue à avoir une vie incroyable, en ce moment une a déjà été vendue et est payée, nous essayons de vendre le ranch, nous avons déjà des clients, je le ferai Je fais leurs contrats et tout. Il dit qu’il va mourir, mais ce grand vieil homme va durer beaucoup plus longtemps », a-t-il expliqué.

Jusqu’à présent, les réactions de la famille n’ont pas tardé à venir, a révélé le Mexicain, qui a dû les affronter lorsque cette décision a été connue.

Ils m’ont affirmé, même l’ex-femme m’a parlé, tout le monde m’a parlé. Je leur ai dit que je ne savais pas, jusqu’à ce qu’il arrive et me donne le testament, je leur ai aussi dit qu’ils étaient tous dans le testament, mais seulement avec 10%, je reçois l’essentiel de l’héritage entier, mais je ne veux rien recevoir d’Andrés, ce que je veux, c’est en prendre soin jusqu’à ses derniers jours et vendre toutes ses propriétés », a-t-il souligné.

Comme on le sait, en plus de sa carrière d’acteur Palazuelos, qui à une époque se consacrait également à la politique, est avocat et possède de nombreuses entreprises qui l’ont amené à amasser une fortune considérable pour laquelle il réaffirme, il ne s’intéresse pas à la propriété. d’Andrés, son objectif serait de veiller sur lui pour des raisons très particulières.

J’ai tort de le dire, mais je suis déjà très riche, je ne veux rien garder. Ce qui m’intéresse, c’est de voir mon ami, qui est comme un père pour moi, de bien le voir.

Le méchant également des feuilletons télévisés a expliqué qu’il avait diverses propriétés et fortune, de sorte qu’il ne serait pas intéressé à priver qui que ce soit et moins les enfants de l’acteur car il les appréciait beaucoup, a-t-il déclaré.