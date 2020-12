W

«Un leadership efficace ressemblera-t-il dans un monde post-pandémique», demande un forum en ligne ouvert toute la journée.

Des panels comprenant des conférenciers internationaux se concentreront sur les dernières tendances dans les médias, la technologie, la richesse, les affaires, l’investissement d’impact et la philanthropie. L’événement a lieu le 9 décembre.

Une session sur la confiance et les médias en association avec le Evening Standard et animée par le président du London Press Club, Doug Wills, comprendra le doyen Peter Kellner, le journaliste de campagne et conférencier Heather Brooke, l’ancienne journaliste de la BBC et maintenant de la Commonwealth Journalists Association Rita Payne et Evening Martin Bentham, rédacteur en chef des Affaires intérieures.

Parmi les autres orateurs figurent des décideurs politiques et des dirigeants de tous les secteurs: Lord Michael Hastings, SAR la princesse Sumaya bint El Hassan, député Tobias Ellwood, Vicky Pryce, le révérend Mpho Tutu Van Furth, Veronica Chou, Chris Lewis, Marc Ventresca, Shamim Sarif.

La fondatrice et PDG du Global Thinkers Forum, l’ancienne journaliste de télévision Elizabeth Filippouli, présidera un panel demandant «À quoi ressemblera un leadership efficace dans un monde post-pandémique?»

Les discours liminaires de la pionnière des technologies de l’information et philanthrope Dame Stephanie Shirley et de Jeff Hoffman, président de la Global Entrepreneurship Week, sont à midi et à 17h30.