FanDuel arrête de fonctionner le jour où il est le plus utilisé. Dimanche après-midi, il y avait près de 3 000 rapports faisant état de la fermeture du site de sports fantastiques et de paris sportifs en ligne. Le compte Twitter du support client de la société a annoncé que le fournisseur de statistiques était en panne et travaillait sur le problème.

“Notre fournisseur de statistiques subit actuellement une interruption de service majeure”, a écrit l’assistance clientèle FD sur Twitter. “Cela peut entraîner des retards dans le score en direct dans le jeu, mais toutes les statistiques seront mises à jour avant le règlement des concours.” Nous nous excusons pour tout inconvénient! Dimanche soir, le service client de FD a annoncé avoir trouvé le problème et remercié tout le monde pour sa patience.

“Nous apprécions la patience de tout le monde pendant les pannes de score en direct de notre fournisseur de statistiques ce week-end”, lit-on dans le tweet. “Ils ont identifié la cause et travaillent avec diligence pour rétablir le service. Nous reconnaissons l’importance du score en direct pour l’expérience DFS. FanDuel a été fondé en 2009 et les fans ont utilisé le site pour jouer à des jeux de fantasy quotidiens afin de gagner de l’argent. Le site également autorise les paris sportifs dans les États où le jeu sportif est légal. Il y a des millions d’utilisateurs de FanDuel, ce qui signifiait qu’il y avait beaucoup de gens mécontents dimanche, qui avait une liste complète de matchs de la NFL, le début de la série de championnats de la Ligue américaine de baseball et le sixième match des finales NBA.

Suite à la résolution de ces problèmes (prévu le lundi 10/12), nous créditerons une perte nette de 50% sur les ardoises touchées (où les pertes nettes supérieures à 10 USD; payées comme crédit de site; crédit maximum de 100 USD). Tout utilisateur non crédité dans le cadre du lossback recevra un bon pour le Sunday Million de la semaine prochaine. – Assistance clientèle FD (@FanDuel_Support) 12 octobre 2020

Wow @FanDuel est toujours en panne? Smh – AntiBreakNate (@Mdnate) 12 octobre 2020

Notre fournisseur de statistiques connaît toujours une interruption de service majeure. Nous travaillons avec eux pour que tous les scores des joueurs soient disponibles et finalisés le plus rapidement possible. Nous fournirons toutes les mises à jour ici au fur et à mesure qu’elles se produiront, et une fois de plus, nous apprécions la patience de tous. – Assistance clientèle FD (@FanDuel_Support) 12 octobre 2020

#FanDuelDown cette société est toujours en panne et n’a pas pris la peine de contacter ses clients pour savoir comment ils prévoient de remédier à cette situation! Ils ont gâché ma journée mais je suis un petit joueur, je ne peux pas imaginer comment les gens qui jouent des milliers de dollars se sentent! Quelle horrible façon de faire du biz! – Mike Cohen (@ mikecv2k) 12 octobre 2020

Je pense que la fiabilité et la précision seraient vos deux attributs les plus importants. Vous n’avez apparemment pas ça. Comment pouvez-vous vous faire confiance si vous ne faites pas du bien à tout le monde depuis que vous êtes en panne. – Madipup Sports (@ madipuppy17) 12 octobre 2020

Je voulais juste fournir une autre mise à jour (puisque vous ne le ferez pas) pour tous ceux qui utilisent votre service. C’est toujours bas. Quel embarras. Remettez mes fonds pour que je puisse passer à @DraftKings pour le match Braves & Dodgers ce soir. – Matthew Smith (@ MatthewJSmith47) 12 octobre 2020

Fanduel est également en panne. Fantrax n’est pas le seul client à utiliser ce fournisseur de statistiques. – James Osteen (@ jamesosteen1984) 12 octobre 2020

@FanDuel_Support Comment les scores en direct de Yahoo, ESPN et NFL sont-ils toujours en hausse, mais le fournisseur de statistiques de vous tous est toujours en panne? Ce serait le bon moment pour changer de fournisseur ou obtenir une sauvegarde, sheesh. Maintenant, ça sent comme un hack. – Jon 🤘🏿🧢 (@JonPCole) 12 octobre 2020

Je n’ai pas joué sur @FanDuel depuis longtemps (- ils me donnent de l’argent gratuit). La gestion des événements par Yday ne fait que renforcer cette décision. MAIS si vous continuez à jouer là-bas, ils continueront à prendre de mauvaises décisions parce que vous leur avez prouvé qu’ils peuvent vous traiter comme ça … et vous resterez. – Mat Houchens 🥃 (@MatHouchens) 12 octobre 2020

Big power flex par FanDuel. Nous montrant à quel point nous sommes vraiment faibles. #FanDuel #FanDuelDown – Ricky Bias (@ rickyb8782) 12 octobre 2020

Tu rigoles. Comment ça marche encore? Lorsque les statistiques des dormeurs ont été faussées au cours de la semaine 1, ils ont réparé cette merde en deux heures maximum. En plus de cela, vous bousillez tout le monde de son argent. Vous venez de perdre beaucoup de clients et c’est de votre faute. Pas de service client. – Ashley (@ BlueMonkey1434) 12 octobre 2020

Je suis surpris de ne pas avoir vu plus de plaintes de la communauté #DFS à propos du score en direct de @FanDuel en baisse toute la journée de dimanche et toujours pas résolu ce matin Cela doit être une chose normale pour eux. # FanDuel – Jim Le Moine (@JimmieKrackKorn) 12 octobre 2020

Peut-être qu’il devrait y avoir un «plan de secours» si leur fournisseur de statistiques tombe en panne. Crétins. – EDDIII (@EddieDeMarino) 12 octobre 2020

Pouah. C’est la plus grande journée @FanDuel que j’ai jamais eue. Bien sûr, le site est en panne depuis ce matin … 😐 – 𝙅𝙚𝙛𝙛 𝙋𝙖𝙣𝙩𝙧𝙞𝙙𝙜𝙚👖🎉 (@PantsPartyRadio) 12 octobre 2020

Allez @FanDuel. Quoi dans le monde? Vous avez marqué toute la journée. – Adam McMunn (@McMunnAdam) 12 octobre 2020

