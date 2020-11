Fox News a interrompu lundi un briefing organisé par l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, au cours de laquelle elle a répété les affirmations infondées du président Donald Trump selon lesquelles il y avait eu une fraude électorale généralisée lors des élections de 2020. Après que McEnany, qui est également le porte-parole de la campagne Trump, ait accusé les démocrates de “saluer” la fraude et le vote illégal, l’animateur de Fox News, Neil Cavuto, a interrompu la diffusion de la vidéo par le réseau, car il ne pouvait pas “de bonne humeur continuer à montrer. vous ceci. “

S’exprimant à titre personnel lors d’un événement de campagne au siège du Comité national républicain lundi soir, McEnany a commencé son discours en déclarant que l’élection n’était “pas terminée”, car les républicains n’avaient “commencé que le processus d’obtention d’un vote exact et honnête. compter.” Elle a poursuivi en suggérant que les démocrates se félicitaient de la “fraude” et du vote “illégal” lors des élections de 2020, les accusant de s’opposer aux lois d’identification des électeurs, de vérifier les signatures et autres marqueurs d’identité et d’empêcher les observateurs de regarder le décompte des bulletins de vote lors des dernières élections. Fox News a coupé peu de temps après que McEnany a déclaré que les républicains voulaient que “chaque vote légal soit compté, et chaque vote illégal soit rejeté.”

Fox News supprime McEnany Cavuto: “Whoa, whoa, whoa. Je pense juste que nous devons être très clairs: elle accuse l’autre partie de se féliciter de la fraude et du vote illégal, à moins qu’elle n’ait plus de détails à l’appui, je ne peux pas en toute bonne contenance continuer à vous montrer ceci. ” pic.twitter.com/0koLBJasl9 – Lis Power (@ LisPower1) 9 novembre 2020

«Whoa, whoa, whoa – je pense juste que nous devons être très clairs. Elle accuse l’autre partie de se féliciter de la fraude et d’accueillir le vote illégal. À moins qu’elle n’ait plus de détails pour étayer cela, je ne peux pas, avec bonne contenance, continuer à montrer vous ceci », a déclaré Cavuto de la salle de rédaction. “Je veux m’assurer qu’ils ont peut-être quelque chose pour étayer cela, mais c’est une charge explosive à faire, que l’autre côté truque et triche efficacement. Si elle apporte la preuve de cela, bien sûr, nous vous emmènerons. Jusqu’à présent, elle a commencé à dire, dès le départ, «accueillir la fraude, accueillir le vote illégal». Pas si vite.”

Selon le Washington Post, qui citait des personnes familières avec le sujet, la décision de se retirer du briefing était celle de Cavuto et non celle des «hauts gradés» du réseau. Le point de vente a noté que le réseau avait coupé les séances d’information de McEnany à quelques reprises dans le passé.

Au cours du briefing de lundi, McEnany, au milieu d’un certain nombre d’allégations, a affirmé que les observateurs républicains du scrutin n’avaient pas le droit d’observer le dépouillement des bulletins. Cette allégation a été réfutée à plusieurs reprises sur les ondes par le journaliste de Fox News Eric Shawn, qui a déclaré la semaine dernière, “ce n’est pas vrai. Ce n’est tout simplement pas vrai.”

Les remarques de lundi de McEnany n’étaient que le dernier exemple de la campagne Trump d’allégations pressantes de fraude électorale dans les jours qui ont suivi la proclamation de Joe Biden comme vainqueur prévu. La campagne a déposé lundi une action en justice pour empêcher l’État de Pennsylvanie de certifier la victoire de Biden dans l’État, soulevant un certain nombre d’allégations de fraude électorale.