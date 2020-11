La conférence de presse de lundi de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a suscité des discussions animées de la part des acteurs des médias sociaux. Prenant la chaire lors d’un événement de campagne au siège du Comité national républicain, McEnany, sans preuves, a fait pression sur de nombreuses allégations de fraude électorale alors que le président Donald Trump et sa campagne continuent de contester les résultats de l’élection présidentielle de 2020, qui a été convoquée pour Joe Biden , incitant finalement Fox News à couper.

S’adressant aux médias lundi soir à titre personnel, McEnany, qui sert également de porte-parole de la campagne Trump, a allégué que les démocrates “essayaient de garder les observateurs hors de la salle de dépouillement” et s’opposaient à l’identification des électeurs et à la vérification des signatures, citoyenneté, résidence, admissibilité. Elle a dit que “vous ne vous opposez pas à notre effort de lumière du soleil, de transparence, parce que vous n’avez rien à cacher. Vous prenez ces positions parce que vous accueillez la fraude et que vous êtes favorable au vote illégal”.

Ses affirmations, fournies sans aucune preuve, ont incité Fox News à cesser de diffuser la conférence, l’animateur Neil Cavuto déclarant qu’il ne pouvait pas “de bonne humeur continuer à vous montrer cela”. Cette décision, ainsi que les remarques de McEnany, ont suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Continuez à faire défiler pour voir ce que les gens disent.

Première chose que j’ai jamais faite avec laquelle je suis d’accord! – Eustacia_Binx (@ paws1012) 10 novembre 2020

Merci Neil – Radical Modéré (@ModerateWill) 9 novembre 2020

Le réseau s’est coupé du presseur juste après que McEnany ait allégué que les démocrates “accueillaient” la fraude et le vote illégal. Cavuto a interrompu en déclarant: “Nous devons être très clairs. Elle accuse l’autre partie de se féliciter de la fraude et du vote illégal. À moins qu’elle n’ait plus de détails pour étayer cela, je ne peux pas en bonne humeur continuer à vous le montrer.”

Je n’applaudirai pas Fox News pour avoir interrompu la conférence de presse pleine de mensonges de Kayleigh McEnany. Où était cette énergie ces 4 dernières années ????????? – Kayla Parker 🐎🇺🇸 (@kaybaeparker) 10 novembre 2020

le fait que Fox News ait coupé kayleigh mcenany pour LYING me fait rouler sur le sol 😂il est temps – Xo (@ xocbenit15) 10 novembre 2020

“Je veux m’assurer qu’ils ont peut-être quelque chose pour étayer cela, mais c’est une charge explosive à faire, que l’autre côté truque et triche efficacement. Si elle apporte la preuve de cela, bien sûr, nous vous emmènerons. de retour », continua Cavuto. «Jusqu’à présent, elle a commencé à dire, dès le début,« accueillir la fraude, accueillir le vote illégal ». Pas si vite.”

Ils l’ont finalement fait. Fox News retire Kayleigh McEnany pour avoir menti.pic.twitter.com/eM0j0au0WL – Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) 9 novembre 2020

J’ai été très déçu par Fox l’année dernière. C’était la seule chaîne que je trouvais juste et équilibrée. Et maintenant, VOUS allez nous dire ce que nous pouvons et ne pouvons pas entendre et voir ?? Je me sens trahis! – Debra Brown (@ debrown77) 9 novembre 2020

Le Washington Post a rapporté peu de temps après que la décision de couper McEnany était celle de Cavuto. Citant des personnes proches de l’incident, le point de vente a rapporté que la décision ne venait pas de cadres ou d’autres “hauts dirigeants”.

Où est la liberté d’expression – Grace Johnston (@ drum999) 9 novembre 2020

Merci d’être un présentateur de nouvelles honnête et responsable Cavuto. – Julie K (@JulieKMN) 9 novembre 2020

Suite aux remarques de McEnany, les journalistes ont demandé des preuves à l’appui des affirmations. Selon l’Independent, la présidente du GOP, Ronna McDaniel, a cité une plainte de dénonciateur d’un travailleur électoral de la ville de Detroit qui alléguait une rétro-datation des bulletins de vote dans le Michigan.

Merci @ FoxNews d’avoir fait ce qu’il fallait. #CountryOverParty – One Fit Widow (@OneFitWidow) 9 novembre 2020

Cela doit arriver à chaque fois. – Schrobblehead (@schrobblehead) 9 novembre 2020

“Nous devrons l’assigner à comparaître et nous devrons obtenir cette information, mais ce sera un processus d’enquête”, a déclaré McDaniel. “Mais on a dit à quelqu’un” il faut antidater les bulletins de vote pour les rendre légaux “, des bulletins qui étaient illégaux en vertu de la loi.”

Moi à @FoxNews: pic.twitter.com/UczJOB0NB2 – 🌸 Mme Tokified 🌸 (@MrsFunkofied) 9 novembre 2020

Ne leur accordons pas trop de crédit. – Michael G (@ michael_g45200) 10 novembre 2020

Interrogée par un journaliste pour savoir si elle savait que des votes frauduleux avaient été exprimés, McEnany, selon The Hill, a déclaré que les responsables de la campagne demandaient “patience”. Elle a dit, “ce que nous demandons en ce moment, c’est la patience alors que nous explorons ces revendications d’égalité de protection entre autres.”

