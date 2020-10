HISTOIRES CONNEXES

De nouveaux détails sont apparus concernant la sortie brusque de Kimberly Guilfoyle en juillet 2018 de Fox News et les allégations de comportement inapproprié – y compris d’inconduite sexuelle – qui l’ont précipitée.

Au moment de la scission de Guilfoyle avec Fox News (où elle travaillait depuis 2006 et co-animait notamment The Five), elle a essayé de faire de sa propre décision. Mais un exposé publié en juillet 2018 par le HuffPo, basé sur des entretiens avec 21 sources, a révélé que des allégations d’inconduite avaient déclenché une enquête du département des ressources humaines de Fox, qui a finalement conduit au départ négocié de Guilfoyle.

Flash-forward sur un rapport de 3600 mots du New Yorker, publié jeudi, qui détaille un projet de plainte de 42 pages déposé par l’un des anciens assistants de Guilfoyle en novembre 2018. Dans le document, l’ancien employé a accusé Guilfoyle de harcèlement sexuel répété, et a exigé un allégement monétaire de Fox News. Le New Yorker rapporte que Fox News a accepté de payer l’assistant «plus de 4 millions de dollars» pour éviter d’aller au procès.

Guilfoyle – qui est maintenant l’un des principaux responsables de la collecte de fonds pour la campagne de réélection du président Trump, est la petite amie de Donald Trump Jr. 30 ans de carrière au bureau du procureur du district de SF, au bureau du procureur du district de LA, dans les médias et en politique, je ne me suis jamais engagé dans aucune inconduite en milieu de travail de quelque nature que ce soit. Au cours de ma carrière, j’ai servi de mentor à d’innombrables femmes, dont beaucoup je reste exceptionnellement proche de ce jour.

Le compte rendu détaillé du projet de plainte par le New Yorker révèle, entre autres, que l’ancien assistant de Guilfoyle aurait:

* A fait l’objet d’un comportement dégradant, abusif et sexuellement inapproprié

* Souvent obligé de travailler dans l’appartement de Guilfoyle à New York «pendant que l’hôte Fox se montrait nue»

* A été montré “des photographies des organes génitaux d’hommes avec lesquels Guilfoyle avait eu des relations sexuelles”

* Guilfoyle a dit de se soumettre aux demandes de faveurs sexuelles d’un employé de Fox et a été encouragé à coucher avec des hommes riches et puissants

* On lui a demandé de critiquer le corps nu de Guilfoyle

L’ancienne assistante a également allégué que Guilfoyle lui avait offert de l’argent et d’autres avantages commerciaux pour avoir menti aux avocats retenus par Fox News en juillet 2016 pour enquêter sur des problèmes plus importants d’inconduite sexuelle dans l’entreprise. Lorsque cette ouverture a été repoussée, Guilfoyle aurait averti l’assistant que «certains aspects de [her] la vie privée… pourrait être exposée.

Encore une fois, le rapport complet peut être lu au New Yorker.