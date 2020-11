Fraîche et jolie comme JLO, Galilea Montijo dans un maillot de bain noir séduisant | INSTAGRAM

Galilea Montijo est l’une des stars préférées de Televisa, car en plus de son succès à animer “Hoy”, l’un des programmes les plus célèbres de la société, en plus de sa participation attachante en tant que présentatrice à “Pequeños Gigantes”, l’émission de télé-réalité musicale pour enfants sur celle qui s’est démarquée par son charisme et sa candeur maternelle.

En plus de son sens inégalé de mode, la présentatrice a conquis des milliers de fans sur tout le territoire mexicain et en Amérique latine, grâce à la simplicité avec laquelle elle a parlé à plusieurs reprises de son passé, car à chaque occasion qui lui est présentée, elle partage des anecdotes personnelles pour clarifier à ses fans que pour réaliser leurs rêves, ils doivent se battre dur pour eux.

De même, nous pouvons dire avec certitude que les maillots de bain sont désormais utilisés en ville et non sur la plage, car, si quelque chose a quitté l’isolement social en raison de la contingence sanitaire mondiale, c’est que les pièces de plage complètes sont devenues des éléments essentiels pour avoir l’air frais en été en ville, comme l’a démontré Galilea Montijo, qui a suivi les traces de Jennifer Lopez, devenant la sensation des réseaux et du programme “Aujourd’hui” en exsudant le glamour avec une brillance unique.

A cette occasion, le mannequin également célèbre et le visage officiel de plusieurs marques mexicaines bien connues, a fait sensation sur le réseau après avoir partagé une photo d’elle dans laquelle elle montre son attrait impressionnant au bord d’une piscine rafraîchissante.

Dans la belle image, nous voyons la belle présentatrice de télévision être totalement spectaculaire, et c’est que depuis le début de la contingence sanitaire mondiale, Galilea s’est tournée vers des experts pour façonner sa silhouette et les résultats sont perceptibles à des kilomètres, évidemment, tout avec les mesures sanitaires strictes qui doivent être suivies à la lettre.

L’instantané nous montre un côté très frais où l’on voit Montijo poser devant une piscine, posant avec un maillot de bain noir complet, un beau kimono de la même couleur, et en contraste avec son look, des lunettes de soleil frappantes mais merveilleuses en Couleur vert néon, donnant à Gali un aspect assez jeune, malgré son âge.

Et, clairement, nous ne pouvons manquer de mentionner que quelque chose qui a également beaucoup attiré l’attention des spectateurs, ce sont ses jambes travaillées et toniques, qui semblent très marquées, clairement, Gali lui consacre juste assez de temps dans la salle de sport. à sa paire d’amis, eh bien, cette force qui est perceptible en eux ne peut être obtenue qu’avec une bonne routine d’exercice.

Comme nous le savons, Galilea sait que la perfection est dans les détails, donc, comme nous l’avons mentionné dans les paragraphes précédents, elle a complété son look d’été avec un kimono frais et magnifique, ses lunettes néon et une coiffure en chignon sur le dessus, afin de sentir la fraîcheur brise du vent, tout en profitant de l’eau de la piscine.

De plus, ce qui a suscité le plus d’attention, c’est qu’à 47 ans, il a toujours une crise cardiaque à la taille, car cela ressemble à une Barbie, et clairement, cela, avec ses grandes jambes, provoque les fans de la le conducteur tombe encore plus amoureux d’elle.

Les internautes ont profité du message pour faire remarquer que seule Galilea Montijo sait être belle et s3nsu @ l sans trop enseigner; De même, certains ont envoyé des salutations de différentes parties du monde et dans d’autres langues, révélant que le Mexicain est internationalement reconnu.