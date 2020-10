Francia Raisa a eu une expérience effrayante ce week-end lorsque les participants à un rassemblement pour le président Donald Trump auraient “boxé [her] dans “sur une autoroute de Los Angeles, la faisant presque s’écraser en essayant de s’échapper. L’actrice Grown-ish, 32 ans, a partagé son expérience sur son histoire Instagram au cours du week-end, pleurant en racontant ce qui venait de se passer.

“J’étais juste sur la 405 et je me suis retrouvé coincé dans ce stupide rallye Trump et ils m’ont enfermé et ils me pointent du doigt et se moquent de moi, en disant: ‘Ha ha’ a raconté son interaction présumée avec les partisans de Trump. «Et littéralement, j’ai failli m’écraser parce qu’ils ne voulaient pas me laisser sortir. J’essayais de le contourner. Ils m’ont enfermé sur la première autoroute. Tout ce que je voulais faire, c’était faire le tour. J’aurais pu m’écraser.

Raisa a poursuivi: “Je ne comprends tout simplement pas pourquoi c’est le pays que vous êtes censé vouloir en ce moment. Vraiment? C’est ce qui rend l’Amérique géniale? C’est f-ed up. J’aurais pu mourir maintenant. si dangereux de me pointer du doigt et de rire d’un «mexicain». C’était vraiment dangereux. “

L’actrice de Glee, Amber Riley, a également discuté de l’incident sur son histoire Instagram, affirmant que Raisa avait fait face à FaceTimed après la confrontation. «Elle était sur la 405 et le petit rallye Trump sur la 405 a décidé de la mettre dans sa voiture. Une femme conduisant seule. Mais ils ont vu un Mexicain dans une voiture et ont décidé de f … avec elle. J’étais au téléphone. Je l’ai vu moi-même », a-t-elle expliqué.

Riley a eu sa propre interaction avec un partisan de Trump plus tôt dans la journée, partageant qu’un “homme blanc plus âgé avec un chapeau Trump” a sauté devant sa voiture alors qu’elle se garait dans un parking, enlevant son chapeau pour “l’utiliser. comme une sorte de badge, me disant que je devais m’arrêter. ” Lorsqu’elle a dit à l’homme de se déplacer pour qu’elle puisse continuer à conduire, l’homme aurait “craché sur le devant de [Riley’s] voiture.”

“En 2020, il a vu une femme noire, a décidé qu’il allait essayer de me punk, et la mère a craché sur ma voiture”, a poursuivi Riley. “Honnêtement, je n’ai pas de mots pour ça. Mais je peux dire ça, je ne suis pas le seul, les deux ou les trois. Je ne suis pas la personne qui va sortir son téléphone et te rendre célèbre quand tu ‘ tu fais des s racistes… Je vais te battre… ». L’actrice a déclaré que même si elle “ne tolère pas la violence”, elle soutient la légitime défense. «Parce que je peux ignorer vos taureaux racistes, mais quand il s’agit d’agression, je ne sors pas mon téléphone», dit-elle. “Ce n’est pas un jeu.”