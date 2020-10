La fiancée de Duane “Dog” Chapman, Francie Frane, a partagé un nouveau message mardi, montrant la star de la télé-réalité dans un décor inconnu de ceux qui avaient l’habitude de voir Chapman chasser les criminels sur Dog The Bounty Hunter et Dog’s Most Wanted. Chapman a été vu posant avec l’un des petits-fils de Frane. Frane co-vedette avec Chapman dans sa nouvelle série, Dog Unleashed, qui sera disponible exclusivement sur le nouveau Unleashed! plateforme de streaming en janvier.

La nouvelle photo de Frane montrait Chapman portant des lunettes de soleil à l’intérieur alors qu’il désignait un ordinateur que le petit-fils de Frane utilisait. «J’adore ces deux garçons», écrivit Frane, ajoutant un emoji en forme de cœur. Chapman a également partagé la photo sur sa propre page Instagram et les fans ont adoré voir une nouvelle facette de lui. “Je suis tellement contente que tu aies trouvé l’amour – je ne pense pas que tu as été créée pour être seule – tu as une âme aimante! Francie ferait mieux d’être gentille avec toi”, a écrit une personne. “Aaaawwww jolie image !!! Le chien est tellement génial !!!” un autre a ajouté.

Un fan a souligné que Chapman avait l’air beaucoup plus sain que par le passé, et cela pourrait être attribué à Frane. En septembre, Chapman a déclaré au Daily Mail que Frane l’avait poussé à arrêter de fumer et à manger plus sainement. Après la peur de la santé de Chapman à l’automne 2019, le Dr Mehmet Oz a également déclaré à Chapman qu’il devait apporter des changements majeurs dans sa vie. À l’époque, il a dit à Entertainment Tonight Oz “m’a fait flipper” à propos du tabagisme et ses enfants ont également essayé de le faire cesser de fumer.

Chapman et Frane travaillent également sur Dog Unleashed, qui suivra Chapman et son équipe alors qu’ils traquent les fugitifs recherchés. Dans une interview avec PopCulture, Chapman a promis qu’il y aurait une “controverse” avec la série. Chapman a dit qu’il était “tenu en laisse” et a dit ce qu’il ne pouvait pas faire dans ses émissions précédentes. Maintenant, il a un contrôle total. “Je dis [the film team] tais-toi et roule … Nous allons commencer une controverse, et je pense que je suis le président de cela », a déclaré Chapman.« C’est le prochain chapitre de ma vie, et je sors avec un bang. “

Frane et Chapman se sont fiancés en mai, moins d’un an après la mort de sa femme Beth Chapman à la suite d’une bataille contre les cancers du poumon et de la gorge. Chapman avait parlé d’avoir un grand mariage, mais Chapman a déclaré que Frane l’avait convaincu de le garder “juste pour sa famille et ses amis proches”. Il sera toujours filmé pour les fans. Le couple n’a pas encore fixé de date.