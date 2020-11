Silva souhaite prolonger son séjour au-delà de son contrat d’un an alors qu’il vise une place dans l’équipe brésilienne à la Coupe du monde 2022.

Il a une option sur son contrat, qui peut être prolongé de 12 mois supplémentaires.

Lampard a confirmé que c’est quelque chose que Chelsea envisagera, en disant: «J’ai vu les rapports [of talks over a new deal] et il y a une option dans son contrat que nous pouvons examiner au fil de la saison.

«De toute évidence, la façon dont il joue à la minute, nous sommes vraiment heureux.

L’impact de Thiago sur Chelsea a été clair, l’équipe de Lampard gardant six feuilles blanches en neuf matchs dans lesquels le joueur de 36 ans a joué.

Et le manager de Chelsea a été plein d’éloges lorsqu’il a évoqué l’impact de l’ancien Paris Saint-Germain sur ses coéquipiers depuis son arrivée à Stamford Bridge.

Il a déclaré plus tôt ce mois-ci: «En ce qui concerne la carrière qu’il a eue, bien sûr, il est dans cette catégorie, il entre absolument dans cette catégorie des meilleurs arrières centraux qui comprend ces joueurs comme Van Dijk et Kompany.

«Les équipes qui ont réussi ces derniers temps ont des individus ou des paires qui établissent ce genre de normes, c’est impératif, et nous savons combien il est important de bien défendre pour tenter de remporter des trophées, en particulier des titres de Premier League.

«Mais ils ont aussi besoin de soutien derrière eux, autour d’eux, devant eux.

“Quand on regarde les performances de Thiago lors de ses premiers matchs, l’impact que je ne cesse de parler de lui, il peut être très important pour nous.

«Mais nous avons besoin de beaucoup plus que cela, bien sûr, nous avons besoin de beaucoup plus, donc je ne veux pas le couronner avec quoi que ce soit maintenant.

“L’influence de Thiago a été énorme; même sans le langage, son professionnalisme a été très clair, qui déteint sur les joueurs, ils le respectent.

“Ses performances ont été très, très bonnes. Il se gère, il s’entraîne bien, il se prépare bien, c’est très évident pour lui et on comprend pourquoi il a eu la carrière incroyable qu’il a eue jusqu’à présent.

«Et ça a été formidable de l’avoir dans l’équipe.

«Je pense que les joueurs l’admirent dans sa façon de mener ses activités quotidiennes et ses performances.

“C’est génial pour les jeunes joueurs, tous les joueurs de l’équipe.

«C’est certainement un plaisir d’entraîner et de gérer un joueur avec autant d’intensité à vouloir performer au plus haut niveau.

“Même son âge ne semble pas grand-chose. Nous le gérons légèrement, mais quand on regarde ses performances et comment il s’entraîne, ça a été une histoire vraiment positive jusqu’à présent.”

“Que cela continue longtemps non seulement pour lui mais pour l’influence qu’il a sur l’équipe.”

