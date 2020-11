W

Avec une autre longue pause internationale maintenant dans le rétroviseur, le drame n’a pas manqué ce week-end alors que le football de club est revenu dans toute sa splendeur.

Ici, Sport standard L’équipe de rédacteurs de football propose 10 points de discussion majeurs à réfléchir après la dernière action…

Rodon prêt pour le test des Spurs

L’international gallois, 23 ans, était le meilleur défenseur du championnat mais n’a pas été testé en Premier League depuis un déménagement estival de Swansea. Si Rodon joue et résiste contre la ligne de front étoilée de Chelsea, ce serait un coup de pouce majeur pour les Spurs, qui affronteront également Arsenal, Liverpool, Leicester et les Wolves avant janvier. Dan Kilpatrick

Rooney perd le départ sur la sellette du Derby

Il n’y avait pas de début de rêve dans la vie de manager pour Wayne Rooney à Derby. Le joueur de 35 ans était la tête et les épaules au-dessus de tout le monde sur le terrain à Ashton Gate samedi, mais, aux côtés du co-patron du concierge Liam Rosenior, n’a pas pu empêcher les Rams de perdre 1-0 contre Bristol City.

Avec Rooney sur le terrain, Rosenior, Shay Given et Justin Walker appelaient les tirs sur la touche et en seconde période, ils ont passé à l’ancien international anglais une note détaillant un changement de formation alors qu’ils recherchaient un égaliseur. Cela ne devait pas être et Derby restera ancré au fond du championnat. Jack Rosser

Saka s’inquiète pour Arsenal

Après que Bukayo Saka ait joué tout au long de la triple tête de l’Angleterre et ait joué un total de 232 minutes dans ces matches, Arsenal aurait craint que l’adolescent ne ressente l’effet de ses efforts pendant la pause internationale.

Mikel Arteta a commencé Saka sur le banc contre Leeds dans le but d’essayer de le protéger mais, après être arrivé juste avant l’heure, il s’est arrêté à la 87e minute à Elland Road et Arsenal doit maintenant faire face à une attente nerveuse pour découvrir l’étendue. de la blessure d’un joueur qui a connu un début de saison brillant.

“Ça avait l’air plutôt mauvais et il souffrait, alors nous avons décidé de le sortir tout de suite”, a déclaré Arteta. Simon Collings

West Ham rejoint le peloton dans l’image européenne

Avec tous les défis auxquels sont confrontées les meilleures équipes établies, cette saison offre de bonnes chances pour d’autres de perturber le statu quo en Premier League.

“Je ne me laisse pas emporter”, a déclaré Moyes. “Mais je ne regarde certainement pas en bas. Je regarde en haut et je veux rattraper les équipes plus haut.” Jack Rosser

Ce fut un autre week-end misérable pour Barcelone. Une défaite 1-0 contre l’Atletico Madrid samedi laisse la triste équipe de Ronald Koeman au 12e rang de la Liga et à 12 points du leader de la Real Sociedad.

Une erreur de Marc-André ter Stegen a offert à Yannick Carrasco le seul but du Wanda Metropolitano et il y avait plus de mauvaises nouvelles pour le Barça lorsque Gerard Pique a subi une blessure au genou qui pourrait le tenir à l’écart pendant quatre mois.

Lionel Messi ressemblait à un joueur ressentant les effets d’un vol de 15 heures de retour d’Amérique du Sud jeudi et la spéculation grandit selon laquelle il rejoindra Manchester City. Jack Rosser

Lampard change le récit

Les chances manquées soulignent le défi Millwall

Le patron de Millwall, Gary Rowett, pense que les grandes chances que son équipe a ratées lors du match nul 1-1 de samedi avec Cardiff résument le défi auquel elles sont confrontées pour atteindre les barrages du championnat. Les Lions ont raté deux belles occasions en seconde période alors qu’ils se sont tenus à un troisième match nul successif.

Un Rowett frustré a déclaré que “des moments de qualité” sont ce qui sépare Millwall des côtés au-dessus d’eux – mais le retour de blessure de Tottenham Loanee Troy Parrott devrait aider. Parrott a fait sa première apparition en championnat de la saison en dehors du banc samedi et devrait donner un coup de pouce aux Lions dans le dernier tiers. Jack Rosser

Guardiola a une grande reconstruction à faire à City

Reste également à voir s’ils ont comblé le vide laissé par Vincent Kompany – ou s’ils peuvent faire face sans David Silva. James Robson

Plus de malheurs de pénalité pour Fulham

Ivan Cavaleiro avait frappé aux tirs au but à l’entraînement toute la semaine dernière. C’est la raison pour laquelle il s’est vu confier des tâches de coup de pied pour Fulham dimanche, mais Scott Parker a été laissé pour regretter le troisième échec de son équipe de la saison de 12 verges lors de leur défaite 3-2 contre Everton.

Les miss de Cavaleiro, Ademola Lookman et Aleksandar Mitrovic ont désormais coûté des points cruciaux à Fulham dans leur combat pour éviter la relégation.

“Vous n’auriez pas pu l’écrire”, a déclaré Parker, qui sait que son côté se complique la vie au fond. Simon Collings

Les craintes de blessure de Klopp se sont réalisées

Keita se cramponnait aux ischio-jambiers après sa chute en seconde période à Anfield et ce sera un autre revers pour Klopp si le milieu de terrain rejoignait Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain et Thiago Alcantara sur les lignes de touche. James Robson