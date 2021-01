On pense que des discussions sont en cours sur un accord pour le joueur de 23 ans, à qui on a dit qu’il pouvait partir chercher un football plus régulier.

Mais Lampard est catégorique que son avenir à long terme reste à Stamford Bridge, bien qu’il l’ait limité à une seule apparition de remplacement en Premier League cette saison.

Milan tient à faire participer Tomori pour relancer son défi de Serie A dans la seconde moitié de la campagne – et a été encouragé par la volonté de Chelsea de le laisser partir.

Mais Lampard, qui a travaillé avec le joueur à Derby avant de prendre le relais à Chelsea, a clairement indiqué que tout déménagement ne serait que temporaire au milieu des suggestions en Italie selon lesquelles un accord pourrait inclure une option d’achat.

Il a déclaré: «Il a absolument un avenir à long terme dans ce club et nous verrons si et quand il sera prêté.

«Le moment où je me suis rapproché de Fikayo, c’est quand je l’ai prêté à Derby et il était le joueur de l’année et l’un des meilleurs joueurs du championnat cette année-là.

«Il est revenu l’an dernier, a disputé plus de 20 matchs pour nous à un jeune âge, puis est entré dans l’équipe d’Angleterre.

«Il y a un plan à long terme pour Fikayo dans ma tête concernant sa carrière ici. Et s’il part en prêt, ce sera pour améliorer son développement personnel, espérons-le, aider l’équipe dans laquelle il va et revenir en tant que meilleur joueur.

Tomori n’a fait que quatre apparitions cette saison, avec ses seuls départs à venir dans la Coupe Carabao.

L’arrivée de Thiago Silva l’été dernier l’a poussé dans l’ordre hiérarchique, avec Kurt Zouma, Antonio Rudiger et Andreas Christensen également devant lui.