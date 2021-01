Lampard insiste sur le fait qu’il supervise une reconstruction à long terme à Stamford Bridge et a affirmé que le club devait accepter “la douleur pour arriver là où nous voulons arriver”, malgré le fait que le propriétaire Roman Abramovich lui ait remis 220 millions de livres sterling à dépenser l’été dernier.

Mais la défaite humiliante d’hier 3-1 à domicile contre Manchester City laisse Chelsea à la dérive dans la course au titre et Lampard fait face à un examen de plus en plus minutieux.

Abramovich n’a pas tardé à limoger impitoyablement les managers dans le passé et Chelsea a glissé à la huitième place du classement après leur effondrement alarmant.

Lampard est catégorique, il planifie pour l’avenir, mais admet qu’il ne sait pas si ses supérieurs partagent sa vision.

“Je ne vais pas parler pour les gens au-dessus de moi parce que je ne pourrai jamais faire ça”, a-t-il dit. «C’est pourquoi je n’ai pas pu répondre il y a un mois au sujet de l’obtention d’un nouveau contrat. Je ne peux pas répondre à ce à quoi ils pensent maintenant, mais c’est ce que c’est.

“Il n’y aura jamais de trajectoire absolue qui monte et monte. Alors peut-être que nous avons eu 16 matchs invaincus, super, j’ai encore vu des défauts. Quand nous avons perdu quatre matchs de suite, je vois des défauts et ils sont bien plus évident pour tout le monde. Mon travail consiste à me concentrer sur leur travail, et non sur ce qu’ils [the board] pensent. Cela ne ferait que me distraire – et je ne peux pas le faire. “

City a dominé à Stamford Bridge, marquant trois buts en première période, tandis que Chelsea – bien qu’à seulement trois points de la quatrième place – a disputé au moins un match de plus que toutes les équipes sauf une au-dessus d’eux.

Leur total de 26 points après 17 matchs est de trois de moins qu’au même stade la saison dernière, tandis que les nouvelles recrues Timo Werner, Kai Havertz et Hakim Ziyech sont tous en difficulté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait sous pression, Lampard a déclaré: “Je ressentirai toujours de la chaleur. J’ai ressenti de la chaleur lorsque nous étions sur notre bonne course parce que je sais que dans le coin peut être négatif.

Chelsea 1-3 Man City, James Robson rapporte

“Je m’attendais à des périodes de difficulté cette année. Je l’ai dit quand nous avons battu Leeds et que tout le monde nous défendait pour prétendre au titre. Je sais que cela ne vient pas si facile. Je sais où nous en sommes. Si cela me met la pression ou pas est peu importe.

“Il y a un mois, tout le monde se demandait si je signerais un nouveau contrat. Maintenant, les gens vont dire des choses différentes parce que dans une succession rapide, sur une période serrée et chargée, nous avons perdu quatre matchs. La pression reste donc constante et vous sachez que dans les moments difficiles ce sera là. Je n’ai pas eu ce travail sans le savoir. Mon travail est de continuer à travailler.

“À la minute, nous sommes dans une période difficile. Les attentes après Leeds que nous soyons prétendants au titre n’étaient pas réelles. Je suis réel maintenant en disant que le club doit souffrir pour savoir où nous voulons en arriver.”

“Toute reconstruction demande de la douleur: de la douleur sur le terrain, de la douleur dans les coulisses et des combats et du caractère.