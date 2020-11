L’arrière latéral anglais, qui a rejoint les Blues de Leicester pour 45 millions de livres sterling cet été, compte deux buts et deux passes décisives en cinq matches de Premier League jusqu’à présent cette saison, n’ayant enregistré que quatre passes décisives en plus de 120 sorties pour Leicester.

Chilwell a raté le début de la campagne avec une blessure qui s’était chevauchée par rapport à la saison dernière, mais a commencé sur un sommet avec un but et une aide lors de ses débuts en Ligue pour Chelsea contre Crystal Palace.

Sous Lampard et son staff, et avec la couverture de Jorginho et N’Golo Kante au milieu de terrain, Chilwell se dit désireux de contribuer davantage dans le dernier tiers.

“Le manager et le staff des entraîneurs me disent toujours de monter au second poteau et de monter là-haut pour marquer plus de buts et obtenir plus de passes”, a-t-il déclaré au site Web de Chelsea. “Je ne peux pas être content de mettre des centres, mais je veux marquer et obtenir plus de passes. J’ai essayé d’ajouter cela à mon jeu cette saison.

“Défensivement, jouant aux côtés de Thiago Silva, Zoum [Kurt Zouma], Reece [James], Azpi [Cesar Azpilicueta], Edou [Mendy] derrière, tout le monde a été brillant.

«Lorsque vous jouez avec des gens autour de vous en qui vous avez confiance, cela vous donne plus de confiance dans votre façon de jouer. J’ai l’impression que je l’ai trouvé confortable à cause de la façon dont tout le monde a été avec moi.

“Vous devez choisir vos moments [to get forward]. Ce que j’ai trouvé génial, c’est quand je m’avance au poteau arrière et que je me retourne, j’ai Mason là-bas qui me couvre, N’Golo [Kante], Jorginho, ils me couvrent, et puis vous avez Thiago et Zoum qui mangent tout à l’arrière.

“Je sais que lorsque j’avance, les joueurs derrière moi font un travail brillant pour arrêter la contre-attaque.”

