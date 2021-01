F

Le rang Lampard insiste sur le fait qu’il savoure la pression alors qu’il tente de sortir Chelsea de son effondrement alarmant de mi-saison.

Et il pense qu’ils restent bien placés pour se battre en tête de la Premier League – bien qu’ils n’aient récolté que quatre points sur un possible 15 alors qu’ils sont passés du haut au cinquième du tableau.

Lampard a critiqué à plusieurs reprises les chances de titre de Chelsea – mais ne pense pas que leur récente course s’avérera trop dommageable pour leurs ambitions cette saison.

Et bien qu’il travaille pour l’un des propriétaires les plus exigeants du football mondial à Roman Abramovich, il est catégorique sur le fait qu’il peut gérer la pression alors qu’il se prépare à affronter Manchester City dimanche.

Lampard sait exactement ce que l’on attend d’Abramovich après avoir vu l’oligarque russe mettre de côté les plus grands managers du sport – dont Jose Mourinho et Carlo Ancelotti.

Après avoir dépensé 220 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues, il devrait livrer sa deuxième saison en charge.

Il a dit: «J’aime la pression. Si je n’avais pas apprécié la pression, je ne serais pas revenu dans ce domaine, ou je m’en irais à la première occasion, et ce ne sera jamais quelque chose que je ferais de toute façon.

«Je prends juste ça, ça ne me dérange pas. Cela ne veut pas dire que vous êtes toujours heureux. Je ne suis pas aussi heureux en ce moment que je l’étais lorsque je suis sorti de l’arrière de Leeds et que nous étions sur une séquence de 16 matchs sans défaite. C’est tout à fait normal.

«Mais cela me permet de me concentrer absolument sur le travail. Je pense que parfois vous apprenez beaucoup plus en cas de défaite ou dans les moments difficiles.

«Vous devez certainement revoir davantage et vous regarder davantage et regarder chaque petit pourcentage autour de vous davantage, et j’aime faire cela, car je pense que cela vous rend meilleur en tant qu’entraîneur et meilleur en tant que personne. Voilà comment je suis. Peut-être que ma femme vous dira comment je réagis à la pression mieux que moi! Je ne donne pas de coups de pied au chien!

Defeat to City verrait vraiment la pression monter sur Lampard.

L’équipe de Pep Guardiola peut dépasser Chelsea avec une victoire, tandis que Tottenham est à égalité de points avec un match en main.

Lampard a ajouté: «Je ne pense pas que ce soit mon premier test ou mon premier sentiment comme ça, car l’année dernière, il y a eu de nombreux tests, de nombreux tests tout au long de la saison du début à la fin – quand j’ai commencé, vers Noël l’année dernière, nous sommes passés de sept victoires consécutives à une période difficile.

«Je pense que c’est la nature du travail lorsque vous entrez dans une équipe jeune et en évolution et que vous n’allez pas passer de zéro à 100.

«Il faut donc être prêt pour ces moments et je pense que l’une de mes forces, espérons-le, est de ne jamais être trop excité quand on va bien.

«J’essayais d’atténuer les flammes, après Leeds par exemple quand tout le monde parlait de nous. Et puis mon travail n’est pas d’être trop bas quand on a des résultats qui vont contre nous.

«Donc, la première personne qui me met la pression, c’est moi. Je fais ça tout le temps, pour le meilleur et pour le pire, donc ça ne change pas grand-chose.

«Mais je ne suis pas stupide, je sais que nous devons obtenir des résultats et je sais que nous voulons obtenir des résultats. Alors est-ce que je change les choses? Parfois, un peu, vous devez peaufiner les choses.

Le point positif pour Chelsea est le fait que les dirigeants de Liverpool n’ont pas couru trop loin, tandis que Leicester et Manchester United ont également perdu des points à Noël.

Lampard pense que la saison des montagnes russes continuera d’être.

“Je pense que si vous regardez cette saison, je ne sais pas et je ne peux pas tellement parler pour les autres équipes, tout le monde a connu une période difficile”, a-t-il déclaré.

«Il y a beaucoup d’équipes dont certaines s’attendaient à être difficiles pour la ligue, ou à ne pas être dans la moitié inférieure de la ligue.

«Certains s’attendent à être en haut ou en bas, les incohérences sont monnaie courante, je pense qu’il y a plusieurs raisons à cela. Alors, à l’avenir, qui sait?

«Bien sûr, nous recherchons la régularité qui nous a amenés 16 matchs sans défaite, et nous l’avons fait pour une raison parce que nous faisions bien les bases, l’énergie de l’équipe était bonne. Et ceux-ci ont légèrement baissé.

«Parfois, je ne dirais pas naturel, mais c’est normal quand vous vous battez pour arriver là où vous voulez être.

«Certaines équipes que nous félicitons maintenant pour avoir remporté des trophées ou des ligues ou autre, ont traversé ces périodes et plus encore. Et je le vois comme ça.

«C’est donc l’heure de la tête baissée, la tête baissée et le travail. Et ne pas trop considérer la table. Nous savons que nous sommes là ou à peu près, mais la seule chose qui va changer les choses de manière positive, c’est que nous allons juste match pour match.