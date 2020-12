Lampard insiste sur le fait qu’il met en danger ses joueurs de leur donner si peu de repos pendant le programme festif chargé.

Il affirme également que cela désavantage son équipe par rapport à ses rivaux au titre de Premier League, qui auront tous une journée de récupération supplémentaire au cours de la même période.

Chelsea affrontera Arsenal le lendemain de Noël, puis Aston Villa le 28 décembre.

Lampard a déclaré: «Je n’essaie pas d’être intelligent, c’est un point important pour nous, car il y a d’autres équipes qui défient en tête de la ligue qui jouent deux matchs en trois jours.

«Manchester United, Tottenham et Liverpool jouent deux matchs en trois jours.

“C’est contre-productif pour la qualité de la Premier League, c’est un risque pour les joueurs s’ils veulent jouer les deux matchs dans un sport d’élite de haut niveau, tout le monde le sait.”

Un Lampard en colère dit que la question a été discutée à un niveau élevé – mais une décision a encore été prise pour les forcer à jouer deux matchs avec un retournement si étroit.

Il a ajouté: «Je sais clairement ce qui s’est passé avec celui-ci également, le jeu est diffusé en direct comme ils le sont tous maintenant. Et nous jouons à Arsenal le lendemain de Noël, et notre match avec Man City a maintenant été repoussé au dimanche.

«Donc, le programme signifiait que nous ne pouvions pas jouer, et Aston Villa voulait aussi jouer le mardi, ils voulaient une journée supplémentaire, et nous aussi. Mais nous avons été rejetés à la fois par la Premier League et les diffuseurs.

«Le blâme peut être attribué aux diffuseurs et à la Premier League. Je sais qu’en conjonction les uns avec les autres, cela a été rebondi, il a été décidé que nous jouerions deux fois en 48 heures, alors que d’autres équipes qui défient au sommet de la ligue jouent deux fois en trois jours.

«Je ne vois pas en quoi c’est un terrain de jeu équitable, je pense que c’est faux.»

Frank Lampard heureux de revoir Tammy Abraham dans les buts

Les préoccupations de Lampard ne sont pas seulement liées au défi du titre de Chelsea, mais aussi au bien-être de ses joueurs, qui doivent déjà faire face à une saison condensée.

Il a déclaré: «Je pense que tous ceux qui travaillent dans le sport, quand nous jouons maintenant, c’est (à propos) la récupération du deuxième jour.

«Ce n’est pas bon même pour les joueurs de sortir et de s’entraîner et encore moins de jouer à un niveau élevé de 90 minutes.

«Tout le monde en Premier League le sait, la Premier League le sait.

«Alors ils doivent informer les diffuseurs, les diffuseurs recherchent le meilleur produit, alors oui, je vais devoir faire tourner les joueurs.

«Il y a tellement de parties, les gens disent tout simplement de continuer.

«Mais avec les pauses internationales également, les joueurs ont demandé à voyager et à jouer trois matchs.

«Les joueurs reviendront, puis joueront un coup d’envoi tôt le week-end, puis repartiront.

«Noël est normalement la période mouvementée, mais la période mouvementée a duré toute cette saison. Et je le comprends.

«Donc, chaque petite victoire que vous pouvez obtenir en utilisant le bon sens pour mettre un jeu qui pourrait être diffusé un jour pour le pousser un jour et le diffuser un autre jour, prenez ces petites victoires pour essayer d’aider le bien-être des joueurs.

«Tout le monde aime le football et veut que la saison se termine et que la Ligue des champions continue et que le football international se poursuive.

«Mais quand vous avez deux équipes qui demandent qu’un match soit joué un jour plus tard pour essayer de mettre leurs meilleurs joueurs sur le terrain aussi en forme que possible, pourquoi ne le feriez-vous pas? Cela me surprend.