uand on a dit à Frank Lampard cette semaine qu’il était un manager très offensif, il a préféré décrire son équipe de Chelsea comme équilibrée.

Et il n’y a peut-être pas de meilleure façon de résumer l’homme.

Il est à son honneur que même dans ces circonstances, il ait été capable de garder ses émotions intactes et d’éviter la tentation de tomber dans le piège tendu par Jose Mourinho.

C’était toujours le danger de se heurter à l’homme qui avait une telle influence sur sa propre carrière de joueur – et, selon les propres mots de Lampard, a fait de Chelsea des gagnants.

Surtout le jour où Roman Abramovich a marqué son 1000e match de propriété, la première place était à gagner.

Lampard aura connu l’importance de battre Mourinho et d’envoyer Chelsea au sommet de la Premier League.

Cela aurait renforcé le sentiment grandissant qu’ils sont de véritables prétendants au titre – et que leur manager novice peut rivaliser avec les grandes bêtes du jeu comme Mourinho, Pep Guardiola et Jurgen Klopp.

En vérité, ils ont créé suffisamment pour prendre les trois points.

Malgré tout ce que Lampard a appris de Mourinho, il n’est en aucun cas une copie conforme de son ancien mentor.

Alors que Mourinho était heureux de s’asseoir profondément et de marquer un point, c’est toujours Chelsea qui a affiché l’ambition de gagner. Mais pas au point de les mettre en danger de défaite.

Tammy Abraham n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de trois occasions en seconde période.

Hakim Ziyech a explosé lorsqu’il était en bonne position et Olivier Giroud a saisi une occasion en or d’être un héros du dernier souffle pour la deuxième fois cette semaine avec seulement Hugo Lloris à battre.

Ajoutez à cela le long ranger de Mason Mount qui a forcé un arrêt étendu du gardien de but des Spurs et il y a eu peu de discussions sur l’équipe qui dominait après la pause.

Surtout, Lampard était conscient de la menace posée par Mourinho – et a marqué un point contre un rival au titre pour préserver un record invaincu qui remonte à septembre.

Lampard avait étudié la victoire des Spurs contre Manchester City la semaine précédente et avait évoqué à l’avance la menace de Harry Kane et Heung-min Son à la pause. Pourtant, il avait suffisamment confiance dans les pouvoirs de Chelsea pour s’en tenir à un système qui lui a si bien servi cette saison et avec suffisamment de talents offensifs pour ouvrir une défense aussi bien entraînée.

C’est le genre de jeux dans lesquels Lampard sera le plus scruté – contre les managers qui ont remporté les plus gros prix.

Cela était peut-être évident dans le fait qu’il a choisi de passer du temps sur le terrain avec ses joueurs pendant l’échauffement d’avant-match – juste en évaluant son équipe et l’occasion.

Ce fut toujours un match où la concentration était primordiale – à la fois pour les Spurs en termes de maintien de leur forme lors de la cession de possession et pour Chelsea au danger du contre.

Cela a conduit à une première mi-temps trop polie, les deux équipes étant trop respectueuses des dangers de leurs adversaires.

Tottenham s’est défendu en profondeur et a invité Chelsea à tenter sa chance.

Chelsea, quant à lui, manquait d’idées et d’aventure – cherchant trop souvent à aller longtemps face au mur des Spurs, ou à passer sans pénétration.

Le long ranger de Serge Aurier a été repoussé par Edouard Mendy, tandis que Timo Werner avait le ballon dans le filet, seulement pour le voir exclu du hors-jeu – mais à part cela, c’était une impasse tactique.

C’était le mérite de Lampard d’avoir reconnu autant à l’intervalle et de l’ajuster tactiquement pour la seconde période.

Ziyech s’est replié pour donner à Reece James plus d’espace sur la droite et, soudain, Chelsea a eu plus de menace.

Mais Abraham était coupable de ne pas avoir profité des bonnes livraisons qui avaient été manquantes en première mi-temps, tandis que Ziyech a gaspillé une autre chance.

Le faible effort de Mount depuis le bord de la boîte semblait prêt pour le coin inférieur – mais Lloris était fortement abaissé pour le pousser largement.

Lampard a effectué des substitutions offensives alors qu’il cherchait la percée, avec Christian Pulisic, Giroud et Kai Havertz tous jetés dans l’action.

Et après son spectacle tardif contre Rennes en milieu de semaine, c’est Giroud qui a eu la chance de régler celui-ci – mais s’est trompé de puce de l’intérieur de la surface.

Cela résumait un match décevant, mais c’est un point qui pourrait s’avérer révélateur pour les deux parties plus tard sur la ligne.