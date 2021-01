Lampard, autant que quiconque ayant une longue carrière à Stamford Bridge, en sera conscient, mais mérite-t-il plus de temps pour changer les choses?

Dans un monde idéal, Lampard aurait le temps de devenir le rôle – mais il sait mieux que quiconque que vous ne comprenez tout simplement pas cela à Chelsea.

Il n’est pas aidé par le fait que Thomas Tuchel et Max Allegri sont tous deux prêts et attendent si Abramovich décide de faire un changement – et il est impossible d’ignorer le match de Ligue des champions avec l’Atletico Madrid le mois prochain.

Si Abramovich décide de concentrer son attention sur l’Europe, il peut choisir de suivre la voie bien tracée de larguer un manager à mi-chemin de la saison pour améliorer les chances de remporter le plus gros prix. Cela n’a pas fait de mal quand Andres Villas-Boas s’est vu montrer la porte en mars 2012.

Personnellement, je resterais avec Lampard pour le moment. Le début tardif de la saison et le format encombré ont donné à la table un teint biaisé alors que nous sommes encore à un stade relativement précoce.

Le top quatre est toujours à la portée de Chelsea – mais finalement, je doute que cela suffise à sauver Lampard à long terme.

Les attentes d’Abramovich sont bien plus élevées que cela – surtout après avoir dépensé 220 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues.

Mais après deux saisons complètes, personne ne pouvait dire qu’il n’avait pas été donné une bonne course.

S’ils veulent le faire, cela se sent maintenant comme un bon moment avant un trio de matchs à domicile contre Luton, Wolves et Burnley, ce qui permettrait à un nouveau manager de se coucher (et épargnerait à Lampard l’ignominie potentielle d’un coup d’État. de grace de Tottenham de Jose Mourinho le 3 février).

Dans l’ensemble, cependant, il mérite plus de temps. Les exemples d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United et, dans une certaine mesure, Mikel Arteta d’Arsenal montrent les avantages de rester avec un jeune entraîneur, en particulier pendant cette saison mouvementée, où les fortunes peuvent changer si radicalement en quelques jours.

Chelsea est sans aucun doute sous-performant, surtout compte tenu de ses dépenses estivales, mais la majorité des nouvelles recrues prennent du temps pour s’adapter au football anglais, il faut donc un peu de patience avec Lampard et son équipe.

Lampard doit assumer la responsabilité ultime de la course que Chelsea effectue en ce moment, mais il existe un certain nombre de facteurs atténuants.

Ayant si bien réussi à installer une foule de nouveaux visages de l’académie dans l’équipe de l’équipe la saison dernière, il doit maintenant recommencer le même acte, seulement avec des joueurs valant des centaines de millions cette fois-ci.

L’équipe de Lampard reflète sa stature, relativement inexpérimentée en Premier League. Abramovich devait s’attendre à ce que des moments comme celui-ci surviennent lorsqu’il a nommé un manager avec une saison d’expérience dans le championnat derrière lui.

Le travail de Lampard la saison dernière a mis le club sur de bonnes bases et tout le monde les a vantés pour le titre cette saison. La patience semble être à la mode cette saison avec un seul manager ayant reçu jusqu’à présent la botte dans l’élite.

Étant donné à quel point les choses sont serrées au sommet et les fondations que Lampard a construites, il serait à courte vue d’appuyer sur la gâchette aussi tôt.

Peut-être suis-je influencé par le fait que j’ai vu le club sur lequel je rapporte, Arsenal, rester aux côtés de leur entraîneur lorsque les choses ont tourné au sud cette saison. La pression sur Arteta était intense il y a à peine un mois, mais il a rapidement changé les choses.

Comme Lampard, l’Espagnol est un jeune manager et, dans cette optique, il faut sûrement lui donner plus de temps? On pourrait dire à Chelsea que les managers n’ont pas le temps, mais pourquoi ont-ils nommé Lampard en premier lieu?

Tout comme Arsenal, Chelsea est un progrès de travail. Ils ont de jeunes joueurs qui arrivent et ils essaient d’intégrer 200 millions de livres sterling de talents au cours de la saison la plus chargée de l’histoire – et sans pré-saison. Avec tous ces facteurs en jeu, Lampard mérite la chance de changer les choses.