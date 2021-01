Et alors que Lampard a toujours insisté sur le fait qu’un défi au titre était peu probable cette saison, l’effondrement de son équipe ces dernières semaines voit la pression monter.

Tout cela contraste fortement avec le début de décembre, lorsque la victoire sur Leeds a prolongé leur invaincu à 16 matchs et les a amenés au sommet de la table.

Lampard a déclaré: «Je m’attendais à des périodes de difficultés cette année. Je l’ai dit quand nous avons battu Leeds et que tout le monde nous défendait pour prétendre au titre. Je sais que ce n’est pas si simple.

«Je sais où nous en sommes. Que cela me fasse pression ou non, c’est peu importe.

«Il y a un mois, tout le monde me demandait si je signerais un nouveau contrat. Maintenant, les gens vont dire des choses différentes parce que dans une succession rapide, sur une période serrée et chargée, nous avons perdu quatre matchs de football.

«Donc, la pression reste constante dans ce travail et vous savez dans les moments difficiles qui seront là. Je ne suis pas entré dans ce travail sans le savoir. Mon travail est de continuer à travailler. »

Alors que Lampard est catégorique, il est au début d’un processus de reconstruction, les 220 millions de livres sterling qu’il a été autorisé à dépenser pour des recrues de premier ordre avant cette saison signifient que les attentes ont augmenté.

Et travailler sous l’un des propriétaires les plus exigeants du football mondial ne fait qu’ajouter à la pression sur ses épaules.

À la suite de cette dernière défaite, il a pris soin de ne pas parler au nom de Roman Abramovich lorsqu’il discutait de son avenir.

«À la minute, nous sommes dans une période difficile», a-t-il déclaré. «Je le comprends car j’ai joué ici pendant longtemps. Je comprends qu’à la minute où vous perdez quelques parties en peu de temps, tout le monde regarde et pose des questions.

«Ensuite, tout le monde regarde les choses différemment et dit que vous avez dépensé autant d’argent. Eh bien, la réalité est que beaucoup de joueurs qui sont arrivés sont jeunes, nouveaux, ont été blessés et n’ont pas joué ensemble auparavant.

«Les attentes après Leeds que nous soyons prétendants au titre n’étaient pas réelles. Je suis réel maintenant en disant que le club doit supporter la douleur là où nous voulons aller.

«Toute construction ou reconstruction que nous avons avec les joueurs que nous avons amenés prend de la peine. Cela signifie de la douleur sur le terrain, de la douleur dans les coulisses, du combat et du caractère. Voilà comment vous construisez.

«Je ne vais pas parler pour les gens au-dessus de moi parce que je ne pourrai jamais faire ça. C’est pourquoi je n’ai pas pu répondre il y a un mois au sujet de l’obtention d’un nouveau contrat. Je ne peux pas répondre à ce à quoi ils pensent maintenant, mais c’est ce que c’est.

«Je ne peux en parler que tel que je le vois et quand je regarde City aujourd’hui, pendant les 45 premières minutes, je peux voir le niveau des joueurs, le niveau de travail.

«Il n’y aura jamais de trajectoire absolue qui monte et monte sans cesse. Alors peut-être que nous avons eu 16 matchs invaincus, super, j’ai encore vu des défauts. Quand nous avons perdu quatre matchs de suite, je vois des défauts et ils sont beaucoup plus évidents pour tout le monde.

«C’est mon travail de me concentrer sur leur travail, pas sur ce qu’ils pensent, cela me distraireait et je ne peux pas le faire.