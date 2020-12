Un jour où Chelsea a perdu encore plus de points en décembre qui se révèle si coûteux, l’absence du Marocain s’est à nouveau ressentie.

C’est une statistique accablante – et qui souligne son importance pour une équipe qui a une perspective complètement différente lorsqu’elle est privée de sa force la plus créative.

Le retour de Christian Pulisic – qui a impressionné, mais a raté deux occasions tranchantes contre Villa – a ajouté une pénétration dont l’attaque de Lampard avait désespérément besoin pendant leur crise de mi-saison. Mais cela n’a pas suffi.

La blessure aux ischio-jambiers qui a exclu Ziyech depuis qu’il a boité contre Leeds le 5 décembre s’est avérée plus problématique que prévu pour l’ancien ailier de l’Ajax, qui avait visé un retour le lendemain de Noël. Et cela s’est avéré particulièrement problématique pour Chelsea, qui pourrait tomber à la neuvième place si les équipes en dessous d’eux remportaient leurs matchs en main.

Pour mettre cela en contexte, la victoire contre Leeds les avait temporairement déplacés vers le haut du tableau.

Avec Manchester City à venir – en supposant que le match continue – les défis ne seront pas plus faciles pour Lampard pendant ce qui est sans doute la période la plus éprouvante de son règne en tant que manager de Chelsea.

Sa fureur après les Emirats l’a vu faire plus de changements que prévu pour un deuxième match en deux jours. Au total, six nouveaux visages sont arrivés, Timo Werner étant un absent notable après une série de 10 matches sans but.

Lampard a traqué sa zone technique, à la recherche de preuves des effets de son explosion d’après-match après cette défaite 3-1.

Son équipe était certainement plus brillante qu’à Arsenal, mais Villa – Jack Grealish et John McGinn en particulier – était une réelle menace et méritait un point après avoir pris du retard sur le but d’Olivier Giroud en première période.

L’égalisation d’Anwar El Ghazi cinq minutes après la pause aurait pu prouver la plate-forme pour une victoire de retour si l’effort de McGinn n’était pas revenu de la menuiserie alors que Villa cherchait plus qu’un simple match nul.

Chelsea avait été averti très tôt, Edouard Mendy étant contraint de repousser l’effort de Grealish, tandis que le tir dévié d’El Ghazi passait dans les bras du gardien de Chelsea de près.

Pulisic était le joueur le plus dangereux en bleu et s’il avait pris deux occasions en première période, cela aurait pu être une autre histoire.

Il n’a pas réussi à atteindre la cible en sautant sur une balle molle de Grealish, faisant irruption dans la surface et tirant dans le filet latéral. Puis il a volé de l’intérieur de la surface de réparation de six mètres après le coup d’envoi de Giroud.

C’est Giroud qui a ouvert le score avec la tête sur 34 minutes après un coup bien travaillé.

L’impressionnant Mason Mount, Giroud et Pulisic ont été impliqués dans la préparation avant que le ballon ne soit joué à Ben Chilwell sur la gauche. L’arrière a coupé une croix vers le poteau le plus proche et Giroud s’est penché pour se diriger bas dans le coin.

Mount aurait dû doubler son avance peu de temps après, mais a explosé sous un angle serré.

Villa, qui n’avait pas réussi à récolter un seul point d’une position perdante cette saison, était de retour à un niveau égal à 50 minutes.

Le centre de Matty Cash a été rencontré par El Ghazi au deuxième poteau, qui a tiré dans les jambes de Mendy. Lorsque McGinn a frappé la barre plus tard, ce fut un échec pour Chelsea.

L’effort de Callum Hudson-Odoi à distance a forcé un arrêt d’Emiliano Martinez, tandis que la volée tardive de Chilwell sifflait au-delà du poteau.

Mais même après l’introduction de Werner et Kai Havertz du banc, Chelsea a finalement été frustré par une équipe de Villa bien entraînée.

La fureur de Frank a-t-elle porté ses fruits?

Lampard n’a pas essayé de déguiser sa fureur après la défaite contre Arsenal – et le seul avantage de cet effondrement du lendemain de Noël était que son équipe avait la chance de se racheter rapidement.

En tant que manager, son côté humain s’est démarqué, avec sa détermination à traiter ses joueurs comme des adultes.

Mais c’était un changement de vitesse en réaction à cette défaite 3-1 aux Emirats, M. Nasty montrant son visage dans le but d’obtenir une réaction.

Cela a fonctionné dans une certaine mesure. C’était un affichage bien amélioré – mais finalement pas assez bon pour prendre les trois points.

C’est 10 buts en autant de matchs contre Villa pour Giroud.

Ce n’était pas suffisant pour gagner une victoire bien méritée pour Chelsea, mais c’était une autre déclaration d’intention de l’international français lors de son dernier match avant l’ouverture de la fenêtre de janvier.

Sur la base de ces preuves, Lampard sera plus déterminé que jamais à faire en sorte qu’il ne perde pas l’attaquant vétéran au milieu de la campagne.