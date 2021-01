T

voici quelque chose de tristement familier à propos de cette dernière défaite de Chelsea, qui a poussé Frank Lampard plus près du bord.

Ce n’était pas seulement la symétrie de perdre sur la même scène qui s’est avérée être le dernier combat de Jose Mourinho. C’était la vue d’un manager essayant désespérément d’obtenir une réaction des joueurs qui l’ont conduit au point où sa position n’a jamais semblé aussi vulnérable.

Alors que Mourinho était resté en train de pleurer la trahison après une défaite 2-1 contre Leicester en décembre 2015, Lampard a ouvertement remis en question le désir des joueurs qu’il a publiquement soutenu jusqu’à présent.

Il n’allait jamais utiliser un langage aussi inflammable que le “ Special One ”, mais son évaluation après sa défaite au King Power Stadium mardi soir était toujours accablante.

Cela ressemblait également à la dernière arme de son arsenal – et qui doit avoir l’effet souhaité s’il veut éviter de devenir la dernière victime du règne impitoyable de Roman Abramovich.

en relation

“Il y a des joueurs qui ne jouent pas aussi bien qu’ils devraient le faire”, a déclaré Lampard.

«Ils sont les seuls à pouvoir gérer cela. Nous avons été battus par la meilleure équipe. Le thème général de notre performance était [we were] plus lent, plus lent, manque de confiance, mais aussi un peu d’envie de courir.

Ce n’est pas suffisant pour une équipe de Chelsea ou un manager de Chelsea – et Lampard sait mieux que quiconque que la responsabilité s’arrête avec lui.

Il a vu suffisamment de managers aller et venir au cours de son illustre carrière à Stamford Bridge pour savoir qu’on lui montrera la porte de sortie avant ses joueurs terriblement sous-performants.

C’est parce qu’Abramovich a dépensé une fortune pour remplir le vestiaire de Chelsea de noms de stars. Et si Lampard ne peut pas les écouter, quelqu’un d’autre le fera. Son cas n’est pas aidé par le nombre de candidats éligibles qui n’attendent que l’appel.

Thomas Tuchel est disponible après avoir été limogé par le Paris Saint-Germain; Max Allegri a désespérément besoin de travailler en Premier League; Ralph Hassenhuttl a une armée grandissante d’admirateurs pour le travail accompli à Southampton; et le travail de Brendan Rodgers pour amener Leicester en tête du classement ne peut être ignoré.

La facilité avec laquelle Leicester a balayé Chelsea ne reflète pas bien Lampard. Les deux buts étaient le résultat d’une organisation défensive shambolique.

C’était un autre jeu qui a dépassé 71 millions de livres sterling par Kai Havertz. Et la décision de Lampard de laisser 45 millions de livres sterling Timo Werner sur le banc, avec son compatriote nouveau venu Hakim Ziyech, ne se sera pas bien passée avec un propriétaire qui a dépensé 220 millions de livres sterling pour voir Chelsea remporter à nouveau les plus gros prix. C’est là que Lampard sera finalement jugé.

Abramovich croira qu’il a fourni à son manager les outils pour délivrer le titre et plus encore. Pourtant, il a un patron qui affirme continuellement que son équipe n’est pas prête à défier Liverpool, Manchester City ou même Leicester sur ces dernières preuves.

«J’ai accepté ce poste en sachant qu’il y aurait des moments difficiles car ce n’est pas un club prêt à concourir», a déclaré Lampard. «Nous avions une interdiction de transfert, nous avions de jeunes joueurs, nous avions de nouveaux joueurs. Je comprends les attentes de ce club, que je pense que c’est vrai ou faux. Nous ne sommes pas dans la même position que Chelsea lorsque nous remportions des titres. La cohérence, la robustesse, le niveau d’expérience des titres gagnants ne sont pas les mêmes. »

Le problème pour Lampard est qu’Abramovich a dépensé beaucoup précisément pour ramener Chelsea à ce niveau.

Ce matin, ils occupent la huitième place du classement et pourraient être aussi bas que dixième d’ici la fin de la journée. Abramovich est en droit d’attendre de meilleurs rendements.