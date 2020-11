Son équipe est invaincue à 11 matchs et a remporté quatre matchs au trot avant la trêve internationale actuelle.

Des signatures comme Hakim Ziyech, Timo Werner et Thiago Silva ont donné à Chelsea l’apparence de véritables prétendants à la couronne de Liverpool, mais Lampard refuse de se laisser emporter par leur récent succès.

Le manager des Blues a révélé son approche du métier dans les bons et les mauvais moments.

Il a déclaré: «(J’essaie) de trouver ce juste équilibre, parce que pour moi, un groupe ou une équipe très performant, il doit y avoir un équilibre entre être vraiment positif mais être légèrement à bout.

«Donc, c’est comme, ‘à quel point puis-je être positif là où je ne veux pas avoir l’air d’essayer juste d’être une pom-pom girl ici et de ne pas voir que nous avons perdu deux matchs sur le rebond.

«Je ne peux pas continuer à être positif. Et quand nous gagnons et que c’est génial, comment puis-je les garder à l’affût, juste pour qu’ils ne pensent pas que nous allons gagner à chaque match, parce que j’ai vu celui-là avant de nombreuses fois et ensuite vous perdez le prochain jeu.

«Je pense donc que j’essaie de créer ce genre d’équilibre et je m’efforce toujours d’y parvenir. J’y pense encore beaucoup et j’y reviens moi-même.

«Je pense que vous devez continuer à analyser celui-là parce que c’est toujours différent, mais je pense que c’est la chose que j’ai apprise, que vous ne pouvez pas négliger cet aspect.

Lampard dit qu’il ne veut pas d’une culture du blâme à Chelsea – et y parvenir est toujours un travail en cours.

Chelsea a disputé 11 matches sans défaite et a réuni une série de trois victoires consécutives

“Pour les joueurs, essayer de prendre leurs responsabilités est un effort quotidien pour essayer de créer quelque chose qui se sent comme ça et nous sommes dans ce processus à Chelsea”, a-t-il déclaré sur le site Web du club. «Je ne vais pas mentir, nous n’avons pas encore gagné cette bataille, car cela prend définitivement du temps, en particulier avec une équipe plus jeune et nous avons beaucoup de jeunes joueurs.

«Mon point de vue maintenant en tant que manager est que je suis responsable et je pense que la seule façon de créer un environnement qui donne l’impression que vous demandez à tout le monde d’être responsable à 100% est de voir cela de vous-même. Donc je ne pense pas que ce soit un problème de montrer de la faiblesse.

“Je ne pense pas que ce soit un problème pour moi d’essayer de préparer une équipe pendant une semaine et de travailler sur une forme, puis vous arrivez et cela ne fonctionne pas le week-end, d’être un peu ouvert avec les joueurs.

«Une de mes choses que j’essaie vraiment de faire est de me regarder et de dire: ‘Qu’aurais-je pu faire là-bas? Je ne peux pas blâmer les joueurs pour cette performance.

«À certains moments, vous vous asseyez avec réflexion, et bien sûr, vous regardez à quoi ressemble l’équipe, mais je dois aussi me rendre coupable à 100%.»