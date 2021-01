F

à la suite de cette humble défaite, Frank Lampard a pris la tête comme il le fait toujours. Il a dit les bonnes choses comme il le fait habituellement. Mais, après une quatrième défaite en six matchs, on avait l’impression que les questions étaient adressées à la mauvaise personne.

Son destin est entre les mains d’un seul homme – et malgré tous les discours sur la planification à long terme, les reconstructions et l’apprentissage des leçons, en fin de compte, il reste juste avec l’espoir: l’espoir que Roman Abramovich partage sa vision; J’espère que le propriétaire russe de Chelsea changera l’habitude de sa vie et adoptera une approche patiente, plutôt que d’exiger des retours immédiats.

Il était intriguant que Lampard ait comparé sa position à celle de Pep Guardiola à la suite d’une défaite répréhensible qui a continué l’effondrement de Chelsea.

La première saison de Guardiola à l’Etihad a été décevante. City a terminé troisième après avoir obtenu le manager le plus convoité au monde, un homme qu’Abramovich rêvait depuis longtemps d’attirer à Stamford Bridge.

Si Guardiola avait enduré une saison similaire à Chelsea, l’histoire nous dit qu’il n’aurait pas été là pour commencer la suivante. C’est probablement pourquoi il a choisi de ne pas jouer sa réputation sur les caprices d’un milliardaire qui refuse tout simplement de tolérer l’échec.

Au lieu de cela, Guardiola s’est rendu à City, un club prêt à se construire à l’image du Catalan et à ne pas paniquer au premier signe de trouble mais plutôt à doubler sa révolution.

Maintenant, Lampard compte sur Chelsea pour lui montrer la même confiance, mais sans le pedigree pour soutenir son cas.

Bien sûr, il a raison de désigner une équipe nouvellement constituée, une jeune équipe, qui comprend un mélange de joueurs nouveaux dans la Premier League, soit parce qu’ils sont arrivés d’autres pays, soit parce qu’ils ont récemment franchi le pas du championnat. .

Il faut du temps pour superviser une reconstruction aussi spectaculaire – et même après leurs 17 matchs sans défaite dans toutes les compétitions plus tôt, il serait toujours difficile de suivre le rythme des champions de Liverpool.

Comme l’a dit Lampard, il est juste réaliste. Le problème pour lui est que la transformation d’Abramovich à Chelsea n’était pas basée sur le réalisme ou l’acceptation des limites.

Il reposait sur des attentes déroutantes, exigeant plus que ce qui ne pourrait jamais être exigé de façon réaliste et réalisant ce qui ne devrait pas être réalisable. Cela a été brutal, mais cela a apporté des récompenses au-delà des rêves les plus fous de tout fan de Chelsea.

Ces demandes l’ont vu limoger le plus grand manager du club – deux fois – l’a vu vaincre les vainqueurs de la Coupe du monde et les maîtres de la Ligue des champions.

Ils l’ont vu célébrer la première fois que le club a conquis l’Europe, pour montrer la porte à l’homme qui a rendu cela possible avant la fin de l’année.

Demandez à Roberto Di Matteo ou Jose Mourinho si être une légende de Chelsea compte pour quelque chose quand Abramovich est à bout de patience.

Lampard n’est pas si naïf pour penser qu’il sera traité différemment s’il est déterminé qu’il n’est pas l’homme qu’il faut pour ramener Chelsea au sommet du football anglais. À l’heure actuelle, il reste à espérer qu’il y a suffisamment de crédit à la banque pour avoir le temps de renverser la saison.

Chelsea n’est qu’à trois points du top quatre, même si les équipes au-dessus et en dessous ont des matchs en main.

Mais quand un top quatre a-t-il jamais satisfait Abramovich, au-delà de la saison dernière, lorsque Lampard a été contraint de travailler sous une interdiction de transfert?

Les 220 millions de livres sterling dépensés pour les nouvelles recrues étaient un signe que le propriétaire repartait après avoir vu City et Liverpool transformer la Premier League en duel personnel. C’était un soutien pour son manager, mais aussi un signe de sa propre impatience de remettre Chelsea dans cette image.

De l’aveu même de Lampard, Chelsea n’est pas encore là. Il est juste réel.

Mais ses prédécesseurs de Chelsea savent par expérience que la réalité mord.