L’épisode de cette semaine de Blue Bloods a présenté un drame rare entre le commissaire Frank Reagan et son père, le commissaire à la retraite Henry “Pops” Reagan. Dans “Spilling Secrets”, Frank (Tom Selleck) s’est penché sur certains paiements mystérieux. Toute la situation s’est réchauffée entre les deux, ce qui a provoqué un choc et une surprise de la part des fans à la maison.

Au début de l’épisode, CPA Melissa Bell (Shawna Christensen) a donné à Frank des papiers à signer pour sa déclaration de revenus, ce qu’il faisait plus tôt que de nombreux autres clients. Frank a également travaillé avec sa mère. Quand Frank lui a rendu les papiers, il a senti que quelque chose n’allait pas. Melissa a révélé que Pops avait demandé à sa mère de payer quelqu’un pendant plus d’une décennie. Il n’y avait aucune trace écrite des décaissements en espèces.

Plus tard, à la maison de la famille Reagan, Frank a commencé à interroger Pops sur les paiements. Il lui a dit que Melissa était allée à son bureau, et Pops a immédiatement dit: “C’était une information privilégiée” avant que Frank ne puisse même aborder le sujet. Cela signifiait évidemment que quelque chose se passait, et Pops a essayé d’arrêter la conversion. “Tu penses que je suis un vieux fou qui se fait arnaquer!” Dit Pops. Il a dit à Frank que ce n’était pas ses affaires – quel que soit «cela» – et s’est éloigné de la table.

Le lendemain, Frank a été totalement distrait des affaires régulières de la police et a demandé à son équipe de partager quelque chose avec lui. Ils ont tous été surpris, surtout quand Frank leur a demandé à quel point ils étaient proches de leur père avant leur mort. Cela a inspiré Gormley (Robert Clohessy) à demander si quelque chose se passait avec Henry. Il a suggéré à Frank de “sortir”, mais Frank pensait qu’il devait pousser cela. Frank leur a dit de découvrir qui dirige la mystérieuse boîte postale.

Pendant le dîner de la famille Reagan, Frank et Pops étaient calmes tandis que Danny (Donnie Wahlberg) et Jamie (Will Estes) se sont amusés à parler de leur enfance avec Joe. Jamie a dit à Pops qu’il avait de la chance que Frank n’ait pas de frères et sœurs, donc il n’a jamais eu à s’inquiéter de rompre les combats. “Chanceux avec lui? Pas le mot que j’utiliserais,” dit Pops, ce qui rendit tout le monde curieux. «Béni, c’est le mot», dit Frank. “Mais parfois trop têtu pour le voir.” Danny sentit instantanément le froid entre les deux, mais Frank pensa qu’ils allaient bien. Pops a dit que non, et a dit à ses petits-enfants de continuer à faire pression sur Frank s’il ne voulait pas en parler. Frank a dit que ce n’était pas comme ça que ça s’était passé, mais Pops n’était pas d’accord. «Quelque chose dont vous voulez parler tous les deux? Demanda Danny. “Je vais bien,” dit Pops avant la fin du dîner.

Plus tard, Frank s’est excusé pour avoir indiscret, mais Frank a révélé qu’il savait à qui appartenait cette boîte postale. C’était quelqu’un du nom d’Alex Van Helt. Les yeux de Pops s’illuminèrent. Le problème était qu’Alex était un partenaire suspect de Pops. Son partenaire a affirmé que le suspect avait une arme à feu. Bien que le NYPD ait dit que c’était une «bonne séance», Pops n’a jamais vu l’arme. Il n’a pas remis en question la parole de son partenaire, mais Pops s’est senti coupable d’avoir mis un homme en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Van Helt est décédé il y a neuf ans, mais Pops continue d’envoyer de l’argent à cette boîte postale car un membre de la famille pourrait avoir besoin d’argent.

Frank a demandé à Pops ce qu’il ferait si le public découvrait cette situation. “Il ne sortira jamais”, a insisté Pops. Il a dit à son fils qu’il n’était tout simplement pas doué pour mettre des regrets dans une boîte comme lui. “Je ne suis pas doué pour ça … Je le fais juste”, a déclaré Frank.

Dans la dernière scène de l’histoire de Frank, il a appelé son équipe pour leur dire qu’il avait résolu son problème avec son père. “Ce n’est pas le genre d’homme qui pourrait stocker ses regrets dans une boîte”, a déclaré Frank à propos de Pops. “Il s’inquiète activement de la façon dont ses actions affectent l’autre personne. Et cela m’a fait me demander … des regrets, j’en ai eu quelques-uns.”

Cela a incité Frank à leur dire ce qu’il regrette d’avoir chacun d’eux dans son équipe. Il a dit à Abigail (Abigail Hawk) qu’il était triste de voir qu’elle ne pouvait pas utiliser ses compétences de détective tout le temps et Sid qu’il comprenait comment il aimerait toujours être sur le terrain.

Enfin, Frank a dit à Garrett (Gregory Jbara) qu’il savait qu’il pourrait gagner plus d’argent ailleurs. Frank a dit qu’il écrirait facilement une recommandation pour l’un d’entre eux s’ils souhaitaient partir. Ils l’ont remercié mais ils ont tous accepté de rester. Frank a dit qu’il ne pourrait jamais cacher ses regrets s’il sentait qu’il les retenait.

Ailleurs dans cet épisode, Eddie (Vanessa Ray) et l’officier Rachel Witten (Lauren Patten) ont été félicités par le public pour avoir arrêté un tireur actif, mais la situation s’est compliquée lorsqu’un civil les a accusés de simuler le tout dans le cadre d’une théorie du complot. .

Danny et l’inspecteur Maria Barez (Marisa Ramirez) ont dû faire face à une rivalité entre frères et féroce alors qu’ils enquêtaient sur le meurtre du père des frères. Le fils de Danny, Sean, s’est occupé du vandalisme anti-police à l’école. Nouveaux épisodes de Blue Bloods diffusés les vendredis à 22 h HE sur CBS.

