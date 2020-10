Quelques semaines à peine après avoir annoncé leur attente, l’ancien concurrent de Dancing with the Stars Frankie Muniz et sa femme Paige Price ont révélé le sexe de leur bébé. Les deux ont révélé qu’ils attendaient un petit garçon en mai 2012. Price a partagé plusieurs photos de la soirée de révélation du genre, qui était un petit événement auquel seuls quelques-uns de leurs amis les plus proches et membres de leur famille étaient présents.

La star de Malcolm au milieu a partagé une photo du couple assis sur un canapé avec leurs amis et leur famille derrière eux, tenant des ballons épelant «Baby Boy». «À venir en mars 2021», a écrit Muniz, 34 ans. Price a publié plus de photos de l’événement, dont une avec un ami tenant des images échographiques du bébé. Elle a dit que la fête s’était déroulée sans aucun problème, mis à part quelques problèmes avec un chat vidéo.

“Ouais! Soirée de révélation du genre hier”, a écrit Price, ajoutant un emoji aux yeux de cœur. “C’était tellement agréable d’avoir nos amis les plus proches et nos proches pour couper le gâteau et partager l’excitation! Malheureusement, nous avons eu pas mal de confusion avec notre chat vidéo le jour même, mais cela s’est avéré incroyable et nous sommes tellement excités pour notre petit !! “

Muniz et Price ont annoncé qu’ils attendaient dans une vidéo amusante publiée le 27 septembre. “Nous avions l’impression de vivre et d’expérimenter un miracle de la vraie vie pour la première fois. À la seconde où j’ai entendu ce battement de cœur, la réalité s’est installée. sur les noms de bébé et les futurs choix de carrière », a déclaré Muniz dans le clip. Après avoir découvert qu’ils attendaient, les deux étaient dans un “état d’incrédulité”, a déclaré Price. “Nous savions que nous voulions cela, mais on nous a dit que nos chances n’étaient pas si grandes. La difficulté d’aller à chaque rendez-vous chez le médecin m’a fait me sentir de moins en moins comme une femme”, a-t-elle ajouté.

Price et Muniz se sont rencontrés en février 2016 et se sont fiancés en novembre 2018. En octobre 2019, le couple s’est enfui. Ils ont eu une cérémonie de mariage plus formelle le 21 février, marquant exactement quatre ans depuis leur rencontre. À l’occasion du premier anniversaire de leur fuite, Price a partagé un message spécial sur sa page Instagram, affirmant que la cérémonie très privée avait lieu “il y a 10 ans”.

«Il me rend fou avec des aventures folles au quotidien, il me fait rire, et surtout – il ne me donne pas la chance de lui apprendre qu’il n’a pas toujours raison, mais je finis par avoir raison à la fin alors je reste assis là avec un sourire narquois sur mon visage et je sais que j’ai gagné la bataille (tout cela est vrai) », a écrit Price. “Je t’aime! Joyeux anniversaire!”