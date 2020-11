Frappe Jen Selter avec ses fesses parfaites en maillot de bain | Instagram

Le gourou du fitness, Jen Selter, a surpris ses millions de followers avec une vidéo où elle a l’air vraiment fabuleuse et montre également ses fesses parfaites dans un petit maillot de bain deux pièces, la faisant ressembler à une déesse.

La mannequin Jen Selter a montré sa silhouette incroyable lors d’un magnifique coucher de soleil d’un côté magnifique où les couleurs ressortaient parfaitement de tout son être.

Hier, Jen Selter, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de reine du fitness, a ébloui ses followers Instagram en partageant une vidéo du coucher de soleil dans un lieu vraiment coloré et paisible.

Dans celui-ci, le mannequin affiche sa silhouette tonique vêtue d’un maillot de bain deux pièces de couleur nude, qui a complètement révélé sa parfaite arrière garde 1a et ses jambes galbées, révélant également sa taille étroite.

Pendant la vidéo, Selter modélise deux poses différentes tout en ayant un coucher de soleil spectaculaire et un fond de lac en arrière-plan.

Ne soyez pas rebuté par quelqu’un qui achète encore », a écrit Jen dans le post.

Jen Selter Jusqu’à présent, il compte plus de 12 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel, avec lesquels il partage fréquemment des conseils sur l’exercice, l’alimentation et bien sûr son quotidien.

Comme prévu, la publication a attiré l’attention des utilisateurs sur le réseau social et un jour après avoir été partagée dans leur compte, elle compte jusqu’à présent plus de 400000 reproductions et des commentaires interminables de leurs abonnés.

Beauty “,” Oh wow awesome xo “,” I LOVE YOU “,” Body buts “,” Beautiful “,” Je t’aime beaucoup “,” Tu es un rêve devenu réalité … Tu es parfait “étaient quelques-uns des commentaires.

Jean Selter ne semble jamais fatigué de montrer sa paire de “copains«Quels sont le centre d’attraction de toutes ses photographies et où qu’il aille.

Il ne fait aucun doute que sa vie est de l’exercice et en fait, dans une interview à Fox News, il a assuré qu’il avait travaillé dur pour devenir l’influenceur qu’il est aujourd’hui et qu’il n’entreprend donc pas de projets auxquels il ne croit pas à 100%. cent.

Actuellement, il vend des vêtements de sport; Elle modèle sur Instagram et travaille également pour d’autres marques sur la nutrition et un mode de vie sain.

J’ai la chance d’être reparti de zéro, je ne ressens pas la pression de faire tout ce qu’ils me demandent. Je veux que mes followers sachent que je suis une personne authentique qui veut le meilleur pour eux », a déclaré le mannequin.

De plus, elle se décrit également comme une passionnée de voyages et en fait, avant la pandémie due au virus actuel, elle a voyagé dans plusieurs villes, mais va toujours à sa routine.

Il ne fait aucun doute que la perfection de cette femme peut être appréciée sous n’importe quel angle et avec n’importe quel cliché, provoquant envie et désir chez beaucoup et beaucoup.

Ce qui est pour acquis, c’est que Jen SelterEn tant que jeune femme, diva du fitness et reine de l’arrière-garde la plus admirée, elle continuera de captiver tout le monde avec ses photographies de dos, celles qu’elle sait bien pénétrer dans votre esprit.

Le New-Yorkais de 27 ans, également suivi au millimètre près par Yanet Garcia, est considérée comme l’une des “ déesses du fitness ” les plus acclamées de ces dernières années et sait parfaitement que chacun de ses conseils d’entraînement est bien accueilli par ses millions de followers sur les réseaux sociaux.

