Fred Dean, légendaire joueur de ligne défensive des 49ers de San Francisco, membre du Pro Football Hall of Fame, est décédé jeudi. Il avait 68 ans. Dean a également passé du temps avec les Chargers de San Diego et a joué dans un total de 141 matchs de la NFL.

“Toute la famille du Temple de la renommée du football professionnel pleure le décès de Fred Dean”, a déclaré le président et chef de la direction du Temple de la renommée, David Baker, dans un communiqué. «Il a incarné de nombreuses valeurs apprises de ce grand jeu – engagement, intégrité, courage – au cours de sa vie. Nos pensées et nos prières accompagnent la femme de Fred, Pam, et toute leur famille. vivant pour servir d’inspiration aux générations futures. Le drapeau du Temple de la renommée sera arboré à mi-portée à la mémoire de Fred. “

Dean a été repêché par les Chargers au deuxième tour du repêchage de la NFL 1975 après une brillante carrière chez Louisiana Tech. Il a joué secondeur à l’université mais est rapidement passé à la défensive en entrant dans la NFL. En 1979, Dean a été nommé à son premier Pro Bowl et a ensuite été nommé à la première équipe All-Pro ainsi qu’à une autre place au Pro Bowl en 1980. Dean n’a pas été en mesure de terminer sa carrière avec les Chargers car il a été échangé aux 49ers. en raison d’un litige contractuel. Cela s’est avéré être un excellent geste pour les 49ers car Dean a aidé l’équipe à remporter le Super Bowl cette saison.

En 1983, Dean a eu une saison monstre, enregistrant 17,5 sacs, le plus dans le NFC. Six de ces sacs sont survenus en un seul match contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, et cela lui a valu d’être nommé à son quatrième et dernier Pro Bowl. En 1985, Dean a obtenu sa deuxième bague du Super Bowl après que les 49ers aient battu les Dolphins de Miami au Super Bowl XIX.

“Je pourrais considérer qu’il est né par les Chargers mais avoir une vie renouvelée avec les 49ers”, a déclaré Dean dans son discours au Temple de la renommée rapporté par ESPN. “Et étant avec les 49ers, j’ai trouvé que de l’autre côté de ce pont, de l’autre côté se trouvait mon arc-en-ciel, la véritable fin d’un arc-en-ciel. Pas financièrement, mais avec tout le monde.” Dean a pris sa retraite après la saison 1985. Il est entré au Pro Football Hall of Fame en 2008 et a été intronisé par l’ancien propriétaire des 49ers Eddie DeBartolo Jr.